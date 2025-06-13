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媒體議價法公聽會 新聞業界：強制議價先行

聯合報／ 記者李成蔭唐筱恬／台北報導
立法院交通委員會昨天舉行「媒體議價制度立法」公聽會，邀請產官學發表意見。記者許正宏／攝影
立法院交通委員會昨天舉行「媒體議價制度立法」公聽會，邀請產官學發表意見。記者許正宏／攝影

立法院交通委員會昨召開媒體議價制度公聽會，眾多學者盼盡速立法，可從有共識的「強制議價」先行，確認「新聞有價」，否則新聞產業變「慘業」。媒體業界有多個公會共同聲明均表示應以強制議價為主要立法精神；若採基金撥補時，應以媒體受雇人數為準，依比例撥補。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）前委員、台大新聞所教授林麗雲表示，媒體議價制度立法迫在眉睫，也攸關台灣民主發展，但很多部會還說不是自己的事，「國家沒人管嗎？」很多國家多管齊下，第一軌是議價，第二軌是基金，政府可就有共識的強制議價先行，確認新聞有價，再規畫第二軌等制度。

ＮＣＣ前委員、師大大傳所教授王維菁也說，現在新聞產業變慘業，新聞工作者薪資低到讓大家非常難堪。她呼籲，建立平台分潤機制，並法定一部分用於改善從業者工作權益；立法保障中小型媒體可聯合議價；ＡＩ逐步取代搜尋引擎，也應付授權金；另外，平台演算法應公開透明。

華視總經理、政大新聞系教授劉昌德認為，政府是協調角色應出面與大平台業者協商，應為基金優先、議價做後盾。台大新聞所教授林照真則說，必須先確立主管機關，接著立法時應確定，法案中的媒體要件、個別議價或有對接窗口、既有機構有無參與監督三點。

報業公會理事長、中國時報社長兼總編輯黃樹德說，台北市報業商業同業公會去年十月發出共同聲明，且獲衛星公會支持。他重申聲明，為落實新聞有價與公平競爭原則，應以強制議價仲裁制度為主要立法精神，另外議價仲裁依法應盡快於一定期限內完成。

黃樹德說，若主張採基金撥補，大型平台及政府對基金的捐贈應有強制性，且金額必須明確，因機構媒體與非機構媒體的編採、製播人數與營運成本相差懸殊，基金應以受雇人數為準依比例撥補；撥補規則也應由四大媒體公協會負責制訂，其基金會無審查權與補助金額裁量權。

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