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媒體議價法 數發部挨轟拖太久

聯合報／ 記者唐筱恬李成蔭／台北報導
「國家沒人管？」台大新聞所教授林麗雲批媒體議價制度立法迫在眉睫，也攸關台灣民主發展，但很多部會還說不是自己的事，「國家沒人管嗎？」記者許正宏／攝影
「國家沒人管？」台大新聞所教授林麗雲批媒體議價制度立法迫在眉睫，也攸關台灣民主發展，但很多部會還說不是自己的事，「國家沒人管嗎？」記者許正宏／攝影

立法院交委會昨舉行「媒體議價制度立法」公聽會。記者許正宏／攝影
立法院交委會昨舉行「媒體議價制度立法」公聽會。記者許正宏／攝影

Google、Meta等跨國數位平台長期使用新聞內容，卻未合理分潤給新聞產業，引發爭論。立法院交通委員會昨上午召開媒體議價公聽會，數發部表態支持新聞有價，預計在年底前提出對案；但交委會輪值召委、民眾黨立委林國成下重話要求數發部盡速提版本，「不會等到年底才排審」，也呼籲三黨都要重視。

為解決數位平台與新聞媒體不公平競爭關係，朝野立委共提出六個「媒體議價法」修法版本。立院交委會昨召開「我國媒體議價制度立法」公聽會，產官學界代表也與會討論。

數發部先前表示，受美國關稅戰影響，不應推動媒體議價法，但昨提出書面報告不再提到，反而強調堅定支持新聞有價。數發部指出，堅定支持新聞有價，也將扮演溝通平台角色，促進新聞媒體與數位平台的對話與合作，並持續鼓勵及支持新聞產業探索多元發展路徑，包括運用新興科技、促進數位轉型、發展訂閱制等新商業模式，如Google協助新聞業發展訂閱制的「北極星計畫」。

數發部主任秘書胡貝蒂說，數發部一直支持新聞有價，但面臨新興科技、國際局勢變動等，還需更完善作法，近期會持續搜集意見及溝通，預計年底前提出對案。

與會多名學者憂心，媒體議價可能涉及公平交易法的聯合行為。

公平會處長胡祖舜說，尊重相關單位立法，未來若媒體議價涉及聯合行為，需要豁免，一定會配合修法。

國民黨立委王鴻薇說，產學界發起「搶救新聞產業」連署，大家都認為媒體議價立法已迫在眉睫。她將提出修正建議，包括納入生成式ＡＩ平台的議價義務、保障小型新聞媒體參與聯合議價、部分授權金用以改善新聞工作者待遇等。

民眾黨團總召黃國昌則砲轟，行政部門提出的書面報告都在寫空話，令人失望透頂，質疑行政部門對修法到底還要拖延多久？民眾黨團立場是採行「強制議價、設立基金」雙軌制，但未來都可以開放討論，不會像執政黨一樣一開始敲鑼打鼓，之後就一直稱要研議、沒有要做。

民眾黨團副總召張啓楷說，雖然黨團主張議價與基金雙管齊下，但若怕設立基金受國際局勢影響，可以先通過議價制；現在問題在於新聞業面臨非常大的危機，如今立法程序該走的程序都走了，希望行政部門不要再拖。

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