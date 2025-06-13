地方行政機關組織準則修正 縣市政府可增加2局處

內政部昨修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個。內政部表示，修正後上限，從原本13至23個提高為15至25個，不含人事、主計、政風，除賦予更大組織設立彈性，也拉近與直轄市政府的距離，有助發展地方特色。

內政部指出，這次「地方行政機關組織準則」第15條修正，主要是考量現行縣（市）政府設立的一級單位及所屬一級機關總數已達法定上限，為協助地方推動政務，並拉近與直轄市政府一級機關（單位）設立總數的差距，經過綜整各地方政府意見後修正，未來各縣（市）政府可視需要，因地制宜決定是否增設一級單位及所屬一級機關。

至於直轄市政府一級單位及所屬一級機關總數，內政部說，考量目前仍有半數直轄市政府未達法定設置上限，尚無增加上限的意見，故此部分維持現行規定。