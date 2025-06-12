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批部會踢皮球 學者：強制議價先行並確立「新聞有價」

聯合報／ 記者李成蔭唐筱恬／台北即時報導
立法院交通委員會今天舉行「我國媒體議價制度立法」公聽會，立法院交通委員會輪值召委、民眾黨立委林國成（中）主持會議。記者許正宏／攝影
立法院交通委員會今天舉行「我國媒體議價制度立法」公聽會，立法院交通委員會輪值召委、民眾黨立委林國成（中）主持會議。記者許正宏／攝影

立法院交通委員會今開「我國媒體議價制度立法」公聽會，眾多學者盼盡速立法。不少學者認為，相關制度立法已迫在眉睫，但部會間還在踢皮球，「這國家沒人管嗎？」，應先確立主管機關，並從有共識的「強制議價」先行，先確認「新聞有價」；也有學者認為，政府是協調者，應基金優先、議價做後盾。

國家通訊傳播委員會（NCC）前委員、台大新聞所教授林麗雲表示，盡速立法迫在眉睫，這不僅是為新聞業，更攸關台灣民主政治發展，但很多部會還說不是自己的事「這國家沒人管嗎？」在現今廣告崩解生態下，政府也應思考要有新聞經濟2.0思維，很多國家是多管齊下，第一軌是強制議價，第二軌是基金，政府可就有共識的強制議價先行，確認新聞有價，後面再有「第二軌」等做法。

前NCC委員、師大大傳所教授王維菁也說，現在新聞產業變「慘業」，大家對台灣傳播產業生產規模跟資源震驚到尷尬，工作者薪資低到讓大家非常難堪。她呼籲，建立平台分潤機制，並法定一部分改善從業者工作權益 ；立法保障中小型媒體，可聯合議價；AI逐步取代搜尋引擎，也應該要付授權金；另外，平台演算法也應公開透明。

華視總經理、政大新聞系教授劉昌德認為，台灣廣告近年有所成長，但都只在網路，電視、平面都大幅衰退；明明平台上的內容都是媒體所提供，卻都拿不到錢，對於一些小媒體若要去談，更是困難。政府是協調角色，應出面跟大業者協商，所以應基金優先、議價做後盾。

台大新聞所教授林照真細數過去討論媒體議價制度的多個時間點，直呼首先必須先確立清楚負責的主管機關。她也提醒，立法時應確定法案中的媒體要件、個別議價或有對接窗口、是否有既有機構參與監督等3點；從目前發展趨勢來看，谷歌（Google）有談判誠意，建議可採集體協商模式與谷歌討論。

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