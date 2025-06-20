2025王功漁火節6/28-29精彩登場！

圖／彰化縣政府 提供

北貢寮、中王功、南墾丁，2025王功漁火節將於6月28日（星期六）至6月29日（星期日）兩天盛大舉行，彰化縣長王惠美表示，連續2天的王功漁火節，規劃五大亮點迎賓，誠摯邀請各界民眾前來參與這場結合音樂、美食、文化、信仰與燈光藝術的夏日盛會，歡迎來拜媽祖、吃美食、聽演唱會、享受當地風光，讓您樂不思蜀。

王縣長表示，今年王功漁火節有五大亮點：第一個，最受矚目的海洋音樂會，邀請到動力火車、宇宙人等11組超人氣歌手與樂團，連續兩晚從傍晚唱到深夜，為大家帶來熱力四射音樂饗宴。

第二個，現場有超人氣IP角色互動—鯊魚先生Mr. Shark將以大型氣偶登場，與現場大小朋友合影互動。只要完成打卡就可獲得限量磁鐵，每日上午11點開始發放，數量有限先到先得！還準備了限量聯名贈品，28日贈送鯊魚先生手提袋，29日為手機吊繩，每日限量1,200份。

第三個，廣受歡迎的「千人烤蚵」活動今年再度登場，並特別加入芳苑特色海鮮「牛奶貝」，邀請大家提前報名與預購，享受最鮮甜的海味。參與者可在報名時選擇預購牛奶貝，每斤150元（每組限購一包），若現場加購價格為200元/斤。

第四個，活動現場也安排「祈福嘉年華」，不僅有莊嚴的祈福團拜儀式，還提供免費在地美食，並設有擲筊擂台，讓大家一邊祈福、一邊拚好運。

第五個，夜晚壓軸登場的是精彩絢爛的煙火秀，每晚8點準時施放長達8分鐘，搭配王功橋與福海宮周邊海洋燈祭，照亮港灣夜色，營造浪漫氛圍。

為了有效疏通人潮，活動期間每天上午9點至晚上10點，王功漁港至福海宮區間將提供定點免費接駁車服務，此外，也特別規劃了彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用，讓您輕鬆無憂地參與各項精彩活動。

更多2025王功漁火節的相關資訊，請至活動官網查詢：https://www.2025wanggong.com/

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