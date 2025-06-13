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基隆市打造「潮嚮‧山海基隆」青創市集 品牌形象融創意

文／ 基隆市政府

謝國樑上任開啟「潮嚮‧山海基隆」青創市集，圖為113年K STAR各類別獲選商品。 圖／文觀局提供
謝國樑上任開啟「潮嚮‧山海基隆」青創市集，圖為113年K STAR各類別獲選商品。 圖／文觀局提供

基隆市長謝國樑自112年上任以來，市府產業發展處將「潮嚮基隆」品牌融入計畫當中，除了增加識別性，也透過品牌的建立，讓市民有感於政策的推動，於是開啟了「潮嚮‧山海基隆」青創市集主題的品牌形象，讓潮嚮有了新的創意和轉變。

★潮嚮．山海 以「潮嚮基隆」為品牌主軸

提起基隆，你的印象會是什麼？雨都、海港或是廟口夜市？為形塑基隆在地品牌的獨特性，從山海出發、以「潮嚮基隆」為品牌主軸，110年由台灣設計師顏伯駿操刀「潮嚮．山海基隆」品牌識別設計，以純粹的文字造型為核心，並融入基隆山海意象，其藉由古風的書體帶出浪潮之感，帶點圓弧、彎曲的字體，同時呈現出山稜線走勢與海的波浪起伏，強化大家對於基隆這座海港山城的印象。

「潮嚮．山海基隆」品牌識別設計，融入基隆山海意象。 圖／文觀局提供
「潮嚮．山海基隆」品牌識別設計，融入基隆山海意象。 圖／文觀局提供

而這款LOGO也結合在地產業，進行多元應用，讓美感設計與地方特色相輔相成，建構出基隆城市品牌形象。

★謝國樑上任開啟「潮嚮‧山海基隆」青創市集

基隆市長謝國樑自112年上任以來，市府產業發展處開始將品牌融入計畫當中，除了增加識別性，也透過品牌的建立，讓市民有感於政策的推動，於是開啟了「潮嚮‧山海基隆」青創市集。

謝國樑市長上任開啟「潮嚮‧山海基隆」青創市集，圖為112年市集。 圖／文觀局提供
謝國樑市長上任開啟「潮嚮‧山海基隆」青創市集，圖為112年市集。 圖／文觀局提供

基隆是台灣最早迎接外來商品及文化的海港山城，基隆港更是台灣貿易發展的先驅，最新潮最優質的商品在基隆的商店街上琳瑯滿目，繁忙的港口也熱鬧基隆人的日常生活，眾多的產業特色使基隆蛻變成一座繽紛多彩的城市。

市集的目的為推廣基隆地方產業和在地青年創業，以「基隆在地元素」為主題辦理創業市集活動，建立在地創業家商品展售平臺，營造主題式創業市集氛圍，凝聚基隆在地商家量能，促進本市食衣住行等相關產業市場拓展，創造基隆市集品牌新契機，打造基隆成為適合青年創業、就業的有愛城市。

113年「潮嚮‧山海基隆」青創市集。 圖／文觀局提供
113年「潮嚮‧山海基隆」青創市集。 圖／文觀局提供

在113年時，為了讓大家更認識基隆，首度辦理K STAR明星商品徵選計畫，而首獎的命名也加入「潮嚮」品牌，成為了「潮嚮之星」。

★K STAR 基隆之星提供伴手禮產業創新、創意舞台

基隆市有豐富之人文及歷史底蘊，環山面海且交通便利，為雙北首都一日生活圈觀光旅遊最佳選擇，因基隆港周邊航運及漁業蓬勃發展，帶動周邊飲食及相關伴手禮產業需求。

過往市府以「十大伴手禮」作為推薦民間伴手禮之媒介，近年受後疫情時代及ESG議題發展，為鼓勵業者進行商品包裝優化及開發新興產品，並鼓勵青年創業家勇於將產品推出，市府遂以Keelung Star發想為K STAR基隆之星提供基隆伴手禮產業創新創意之舞台，讓各項產品展現其特色。

首獎是「潮嚮之星」，另外還有三個類別獎項，分別為推廣ESG設立的「永續之星」、鼓勵青年創業家秀出新產品設立的「新秀之星」以及加入民眾投票機制，票選出的「人氣之星」。

★設計師為獲獎伴手禮設計「市府禮包」

市府也透過「設計工作坊」邀請來自台灣、日本及韓國的設計師們，將得獎的產品進行包裝設計改良，透過設計師的巧手讓產品更有亮點，其中113年獲選的「參光」及「馬露醬」這兩款商品，皆完成了設計包裝改良及發售。

「市府禮包」將獲獎產品放入其中，從裡到外融合基隆元素。 圖／文觀局提供
「市府禮包」將獲獎產品放入其中，從裡到外融合基隆元素。 圖／文觀局提供

設計師並為獲獎伴手禮設計一款「市府禮包」，將獲獎產品放入其中，從裡到外融合基隆元素，成為最具代表基隆的伴手禮盒。(基隆市政府廣告)

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