快訊

印航空難班機撞醫學院…學生至少5死50傷 大樓燒焦、機尾懸在建築外

警槍疑走火！台南賣場男持武士刀亂揮遭壓制 不慎中彈送醫

內政部：健全財務 宗教財團法人收支申報率提升

中央社／ 台北12日電

內政部持續協助宗教團體健全財務，並委託會計師進行實地財務查核及駐部諮詢。內政部今天說明，全國性宗教財團法人112年度共196家申報、191家備查，申報率約為96%、備查率約為94%，相較111年度都有提升。

內政部宗教及禮制司今天在部務會報報告「全國性宗教財團法人財務輔導及監督成果」暨「輔導寺廟財務申報及公告辦理情形」。內政部次長董建宏會後透過新聞稿指出，宗教團體收入多來自十方信眾的捐獻，財務健全至為重要，為落實宗教團體財務監督及公開透明，內政部自民國104年起委託會計師進行實地財務查核及駐部諮詢，迄今已辦理3輪實地查核。

根據內政部資料，全國性宗教財團法人111年及112年度決算申報情形，112年度196家申報、191家備查，申報率約為96%、備查率約為94%，較111年度同期申報率94.9%、備查率92.4%，申報率及備查率都有提升，113年度決算則陸續申報中。

董建宏表示，112年的決算申報率及備查率均達9成以上，並逐年提升，更於113年5月底完成全國性宗教財團法人及寺廟財務申報名單公開，未來會持續協助地方政府加強輔導寺廟申報收支報告及公告，建立良好的財務制度，使宗教團體得以永續發展。

內政部補充說明，為健全宗教團體財務管理制度以及確實掌握其運作是否符合章程規範，宗教及禮制司透過每年於北、中、南區對宗教團體辦理3場財務講習會，持續輔導宗教團體的完善財務制度。針對委託會計師實地查核結果除納入宗教輔導重要事項外，並持續列管及追蹤法人改善情形。

財務 內政部

延伸閱讀

立委王美惠邀內政部考察嘉市 董建宏允支持道路建設

嘉市雙園步行串連等工程獲中央支持 內政委員會考察獲逾億元補助

嘉義市汙水建設邁入嶄新階段 劉厝地區工程第2期計畫首標動土

嘉義污水建設再進化 劉厝動土接管中央出資9成

相關新聞

批部會踢皮球 學者：強制議價先行並確立「新聞有價」

立法院交通委員會今開「我國媒體議價制度立法」公聽會，眾多學者盼盡速立法。不少學者認為，相關制度立法已迫在眉睫，但部會間還...

李遠送上大阪世博台灣「痛包」 卓榮泰：今天開會心情特別好

8月於日本大阪舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動，邁入倒數50天，文化部長李遠今天利用行政院...

霸凌下屬又濫用就安基金 監察院通過彈劾謝宜容

勞發署北分署前分署長謝宜容霸凌基層公務員案引眾怒，監察員今通過多位監委提案彈劾前署長蔡孟良及謝宜容，全案移送懲戒法院審理。監察院指出，謝以嚴厲管理模式領導，情緒控管能力不佳，致其任內機關人員調動頻繁、多人出現身心狀況，終至發生吳姓設計師輕生亡故的憾事。同時未恪遵預算支用規範，以就業安定基金預算購買超逾公務需求數量的年節禮盒，而蔡孟良未確認謝宜容是否具備機關首長所需領導管理能力，對謝的行為失察不但沒及時導正，甚至怠於管考，讓謝有恃無恐。

北宜高鐵只快5分鐘 票價卻比直鐵貴一倍 成本效益遭質疑

交通部鐵道局月前曾召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，諸多工程問題仍無法讓民眾釋疑，立委吳宗憲今天召開說明會，民眾踴躍出席擠...

她還鄉延續「林家草厝」生命力 自給自足串起在地情感

在新北市深坑區炮子崙山區，一座名為「林家草厝」的百年茅草屋靜靜佇立，屋頂覆蓋著層層白茅草，牆面以山石與泥磚砌築，散發出一種與自然共生的樸實氣息。4年多前，1965年出生的林念貞放下都市穩定的工作，與丈夫一同返回山中，只為守住這片父親一生深愛的土地與家園。

照片看歷史／1967年台灣造船業轉捩點 銀翼號成功下水

1967年6月12日，台灣造船公司承建的2萬5200噸級散裝貨輪，當日上午8時30分在基隆和平島該公司船台舉行下水典禮，時任副總統嚴家淦應邀致詞，嚴副總統夫人擲瓶，船東顧國華夫人命名新船為「銀翼」號。 當這艘2萬5200噸的貨輪從船台上徐徐滑下水時，空軍F104噴射戰鬥機從會場低空掠過，表示祝賀。船上五彩汽球及綵紙凌空飄揚，並放和平鴿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。