內政部：健全財務 宗教財團法人收支申報率提升

內政部持續協助宗教團體健全財務，並委託會計師進行實地財務查核及駐部諮詢。內政部今天說明，全國性宗教財團法人112年度共196家申報、191家備查，申報率約為96%、備查率約為94%，相較111年度都有提升。

內政部宗教及禮制司今天在部務會報報告「全國性宗教財團法人財務輔導及監督成果」暨「輔導寺廟財務申報及公告辦理情形」。內政部次長董建宏會後透過新聞稿指出，宗教團體收入多來自十方信眾的捐獻，財務健全至為重要，為落實宗教團體財務監督及公開透明，內政部自民國104年起委託會計師進行實地財務查核及駐部諮詢，迄今已辦理3輪實地查核。

根據內政部資料，全國性宗教財團法人111年及112年度決算申報情形，112年度196家申報、191家備查，申報率約為96%、備查率約為94%，較111年度同期申報率94.9%、備查率92.4%，申報率及備查率都有提升，113年度決算則陸續申報中。

董建宏表示，112年的決算申報率及備查率均達9成以上，並逐年提升，更於113年5月底完成全國性宗教財團法人及寺廟財務申報名單公開，未來會持續協助地方政府加強輔導寺廟申報收支報告及公告，建立良好的財務制度，使宗教團體得以永續發展。

內政部補充說明，為健全宗教團體財務管理制度以及確實掌握其運作是否符合章程規範，宗教及禮制司透過每年於北、中、南區對宗教團體辦理3場財務講習會，持續輔導宗教團體的完善財務制度。針對委託會計師實地查核結果除納入宗教輔導重要事項外，並持續列管及追蹤法人改善情形。