HLA．悦 留一棟最美的房子在台灣3168坪基地 百坪傳家 均價46萬

撰文／ 車維晏

【HLA．悦】凌空123米，坐擁青埔至高億萬豪景。 圖／中悦建設提供
【HLA．悦】凌空123米，坐擁青埔至高億萬豪景。 圖／中悦建設提供

歷經關稅戰後、美金貶值等全球重大經濟風暴，許多人轉以台幣穩守實體房地產，家族需要一座世代安放的座標，豪宅價值也回歸成富豪傳家的重要資產。

而一座具有傳承價值的建築，能走過時代，創造永遠流傳的美。中悦建設以「留一棟最美的房子在台灣」為使命，用30多年來看遍世界、創造頂尖的深度累積，在青埔核心推出【HLA．悦】，以3168坪基地、31層凌空視野、齊質135坪等創舉，突破青埔最大格局；並與台北文華東方酒店的設計團隊HLA聯手創作，精準共鳴高資產家族的傳世豪宅需求！

富豪獨立公設會館 氣魄最美
中悦建設定義百坪豪宅，專注每一步皆完美，以超越時代的規格，在距離A19僅800公尺整合5853坪住宅街廓，推出3168坪【HLA．悦】，以頂級細膩工藝，打造豪宅中的豪宅！為了匹配富豪家族高度，擘創了青埔唯一圓形獨立會館，迎賓大廳震撼挑高10米，25米銅離子泳池、檜木蒸氣烤箱、SPA室、健身房、宴會廳等一應俱全，讓款待之道更體面，也讓家族代際間的連結更親密。

室內公設規劃「25米銅離子泳池」，展現飯店式高端細膩。 圖／中悦建設提供
室內公設規劃「25米銅離子泳池」，展現飯店式高端細膩。 圖／中悦建設提供

千坪私人老樹庭園 森度最美
為了貫徹最高品質的中悦豪宅精髓，也為了實現值得傳世的建築，【HLA．悦】保留千坪景觀，斥資6000萬造景，導入日本「枯山水庭」意象，栽種158棵喬木，種植日本羅漢松、百年黑松、四季茶花等珍稀老樹種，環抱著會館與建築，營造風水護主的安定力量。這座專為家族打造的千坪私人莊園，將自然藝術化為傳承品味，種下了家族的根，完美了追求隱私的生活高度，將成為代代傳頌的家族榮耀。

斥資6000萬造景的老樹庭園，以綠映照著獨立公設會館。 圖／中悦建設提供
斥資6000萬造景的老樹庭園，以綠映照著獨立公設會館。 圖／中悦建設提供

百米凌空視野 百坪傳家最美
【HLA．悦】鑄立天際123米高，站上青埔最高俯瞰天地，徜徉基地三面臨路的無限棟距視野，齊質135坪格局，戶戶擁雙L角270度大窗景「中悦Corner」，億萬豪景在您眼下，將奢華尺度拉到至高，打開內外通透的自由心境。一處專屬高峰的凌空建築，是【HLA．悦】對完美的無盡超越，也是對家族的上升祝福，更安放了傳家豪宅的目光與大願！

【HLA．悦】戶戶百坪格局，實現「中悦Corner」絕倫270度轉角視野。 圖／中悦建設提供
【HLA．悦】戶戶百坪格局，實現「中悦Corner」絕倫270度轉角視野。 圖／中悦建設提供

【留一棟最美的房子在台灣】
——青埔傳家豪宅【HLA‧悦】，為菁英家族而建
https://www.youtube.com/watch?v=2uu48WzZvlc

資料來源：中悦建設機構
預約專線：(03)382-5288
預約鑑賞： https://www.joyes-hla.com/
更多資訊請加入： https://lin.ee/04ab1Wv

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