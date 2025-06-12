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李遠送上大阪世博台灣「痛包」 卓榮泰：今天開會心情特別好

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）及副院長鄭麗君（右）也被超Q彈且活力滿滿的a-We療癒。卓榮泰表示，「今天開會心情特別好，因為大家都有個a-We可愛小物陪伴著開會」。圖／文化部提供
行政院長卓榮泰（左）及副院長鄭麗君（右）也被超Q彈且活力滿滿的a-We療癒。卓榮泰表示，「今天開會心情特別好，因為大家都有個a-We可愛小物陪伴著開會」。圖／文化部提供

8月於日本大阪舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動，邁入倒數50天，文化部長李遠今天利用行政院會時間，致贈超搶手的吉祥物a-We「痛包」（itabag）給行政院長卓榮泰及各部會首長、與會代表等。一排官員收到風靡年輕世代的「痛包」，表情各異，還有人問「這是什麼？」

卓榮泰表示，「今天開會心情特別好，因為大家都有個a-We可愛小物陪伴著開會」。文化部也公布限量活動預約，邀請國人盡快規畫行程，迎接「We TAIWAN」的正式上場。

李遠特別在行政院會介紹，文化部繼去年巴黎奧運時的「文化奧運」經驗，今年將在大阪．關西世博進行「文化世博」。配合「We TAIWAN」設計的吉祥物a-We，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道，就像台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，一直以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。「今天將這個a-We送給大家，希望大家遇到困難時都能處變不驚」。

文化部表示，「We TAIWAN」匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545名團隊成員，將在8月2日至20日分別於大阪梅田VS.空間、大阪市中央公會堂和中之島，展開129場次演出。為讓台灣精彩展演獲得最大注目，所有活動開放免費參與，部分活動則從今天起開放預約，只要加入「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan），就可輕鬆查詢節目資訊、預約場次，並管理電子票券。

文化部說，需要事先透過官方LINE預約的活動包含至今巡演世界超過100場的經典科技舞蹈作品《黃翊與庫卡》；榮獲2024威尼斯影展入圍肯定的XR創作《放開你的頭腦》；結合台灣原創動畫、環形投影、體感裝置與聲光特效的沉浸式親子劇場《移動故事屋》；精選10部台灣經典電影的《台灣電影的璀璨今昔》；以及10部原創VR作品的《遺留未來VR360播映》等。另在童書之森上演的默劇《虎姑婆》及室內樂feat.讀繪本演出，則需在童書之森官網（ https://kodomohonnomori.osaka/ ）每日進場預約系統預約。

同時，線上遊戲「a-We POKE POKE」全球玩家持續擴增中，超紓壓的點擊遊戲除了過程中a-We會逐漸膨脹，直到爆破分解出許多小a-We，更會藉著全球玩家的積分累積，分階段解鎖由10名台灣插畫家設計的限定道具，帶到8月進化版的「a-We TO GO」冒險遊戲中佩戴於a-We身上，在大阪市區進行一場虛實整合的城市冒險。

文化部表示，目前玩家們正在累積解鎖第6個限定道具，邀請大家趕快加入「We TAIWAN」LINE帳號一起解鎖關卡。

喜歡創作的人，則可以到「We TAIWAN」X社群上參加「a-We創作大會」徵件活動，只要以a-We為主角，創作出能展現台灣風貌的照片或圖片，在6月20日前投稿，獲得最多按讚數前10名的創作者，即可獲得a-We玩偶，前3名更將加碼獲得徽章組。

●We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博活動官網LINE

文化部長李遠（前排左一）致贈「We_TAIWAN_臺灣文化in大阪．關西世博」吉祥物a-We痛包給行政院長卓榮泰及各部會首長、與會代表，推廣象徵台灣韌性的「a-We」精神。 收到「痛包」的官員表情各異。圖／文化部提供
文化部長李遠（前排左一）致贈「We_TAIWAN_臺灣文化in大阪．關西世博」吉祥物a-We痛包給行政院長卓榮泰及各部會首長、與會代表，推廣象徵台灣韌性的「a-We」精神。 收到「痛包」的官員表情各異。圖／文化部提供

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