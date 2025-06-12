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疫情人數大幅下修 陳秀熙：留意脆弱族群「加速死亡」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙提醒，多重慢性病患，尤其正在住院治療者，「務必加強感染控制」，患者一旦染疫，容易加速共病症，導致「新冠加速死亡。」本報資料照片
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙提醒，多重慢性病患，尤其正在住院治療者，「務必加強感染控制」，患者一旦染疫，容易加速共病症，導致「新冠加速死亡。」本報資料照片

國內新冠疫情變數多，衛福部疾管署本周下修染疫人數，原預估至8月初將有171萬人染疫，下修為42萬人。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，新冠病毒變異周期短，他預估至6月底，數據相對準確，最新推算截至6月底，台灣累計新冠就診人數仍高達73萬，國際趨勢顯示新冠流感化，「新冠病毒不會離開我們。」民眾不必過於擔心，但須留意避免脆弱族群加速死亡

疾管署發言人羅一鈞日前說，新冠疫情下降原因是民眾配合防疫政策戴口罩，「捷運見罩率高」。不過，陳秀熙早在上周就預測，隨年輕民眾輕症染疫者不斷增加，預估新冠疫情7月前就會形成「群體免疫」。他今天表示，隨社區群體免疫現況重新研判，國內截至6月底，累計染疫人數將達73萬，中重症住院人數約6086人，重症1824人，死亡人數將達到255人。

在醫療需求方面，陳秀熙預估，至6月底，染疫的73萬名患者中，有50萬人為高齡，具慢性病史，或有免疫不全等情況的高危險群，需要接受疫苗接種，預防重症及死亡，另預估 約15萬人需要使用抗病毒藥物治療，衛生單位應設法避免脆弱族群染疫，同時應避免輕症患者占用過多醫療資源。

陳秀熙表示，近期中國大陸一項研究顯示，新冠病毒變異與流感類似，目前國內流行的NB.1.8.1病毒株，是由XDE與JN.1兩種變異株結合後，再經過一系列重組過程而形成，此現象近似流感病毒株演變情況，特性是病毒株變化快速，且民眾一旦先後感染不同病毒株，體內病毒株就會融合，形成下一波主流病毒。

「新冠病毒已確定流感化，不會再離開人類。」陳秀熙表示，新冠病毒將呈現與流感類似的周期化現象，不斷產生新的主流株，但多數民眾不必太過焦慮緊張，應設法適應新冠流感話的新常態，不過，對於多重慢性病患，尤其正在住院治療者，「務必加強感染控制」，患者一旦染疫，容易加速共病，導致「新冠加速死亡。」

陳秀熙 流感病毒 死亡

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