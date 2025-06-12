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北宜高鐵只快5分鐘 票價卻比直鐵貴一倍 成本效益遭質疑

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵延伸宜蘭計畫說明會在礁溪鄉公所舉行，關心的民眾踴躍出席，幾乎把會場坐滿。記者戴永華／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫說明會在礁溪鄉公所舉行，關心的民眾踴躍出席，幾乎把會場坐滿。記者戴永華／攝影

交通部鐵道局月前曾召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，諸多工程問題仍無法讓民眾釋疑，立委吳宗憲今天召開說明會，民眾踴躍出席擠爆會場，公民團體拿北宜高鐵跟北宜直鐵的行車時間與票價做比較，高鐵只比直鐵快5分鐘，票價貴一倍，工程經費更是直鐵的5倍。

今天除了關心此事的礁溪鄉長張永德及代表會主席游見璋等地方人士，還有部分公民團體包括公民幫推、守護宜蘭工作坊、高鐵延伸宜蘭監督聯盟、宜蘭縣文化協會參與。

公民團體認為，高鐵到宜蘭新站雖然是28分鐘，但這一站畢竟不是在市區，多數人還需要轉乘時間，28分鐘加上宜蘭新站到宜蘭市區（宜蘭火車站）的轉乘時間總共大約要41分鐘，比起北宜直鐵抵達宜蘭火車站的時間46分鐘，兩者只有相差5分鐘

再以票價做比較，高鐵到宜蘭新站的票價是300元，轉乘到宜蘭市區（宜蘭火車站）合計共要315元；北宜直鐵到宜蘭火車站的票價153元，高鐵比直鐵的票價還貴了162元

在施工路線及工程經費預估，高鐵全長60.6公里（其中隧道33.8公里），高架長度24公里；北宜直鐵全長43.4公里（隧道長度33.8公里）進入宜蘭平原之後走現有的台鐵路線。

工施經費上，高鐵原本的經費是1880億元，時隔多年物價工資上漲，今年最新預估工程經費3600億元，至於北宜直鐵的工程經費大約是724億元，只有高鐵工程經費的五分之一。

民眾認為，把省下來的工程經費拿來做在地接駁交通網路設施，比較務實也符合宜蘭人的需求，同時讓外地人願意搭乘大眾運輸到宜蘭，才能有助於解決塞車問題。

公民團體拿北宜高鐵跟北宜直鐵的行車時間與票價做比較，高鐵只比直鐵快5分鐘，票價貴一倍，工程經費更是直鐵的五倍。記者戴永華／攝影
公民團體拿北宜高鐵跟北宜直鐵的行車時間與票價做比較，高鐵只比直鐵快5分鐘，票價貴一倍，工程經費更是直鐵的五倍。記者戴永華／攝影
礁溪鄉長張永德希望把鐵路高架化列為優先建設。記者戴永華／攝影
礁溪鄉長張永德希望把鐵路高架化列為優先建設。記者戴永華／攝影
公民團體拿北宜高鐵跟北宜直鐵的行車時間與票價做比較，高鐵只比直鐵快5分鐘，票價貴一倍，工程經費更是直鐵的五倍。記者戴永華／翻攝
公民團體拿北宜高鐵跟北宜直鐵的行車時間與票價做比較，高鐵只比直鐵快5分鐘，票價貴一倍，工程經費更是直鐵的五倍。記者戴永華／翻攝
公民團體拿北宜高鐵跟北宜直鐵的行車時間與票價做比較，高鐵只比直鐵快5分鐘，票價貴一倍，工程經費更是直鐵的五倍。記者戴永華／翻攝
公民團體拿北宜高鐵跟北宜直鐵的行車時間與票價做比較，高鐵只比直鐵快5分鐘，票價貴一倍，工程經費更是直鐵的五倍。記者戴永華／翻攝

高鐵延伸宜蘭 票價 火車站

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