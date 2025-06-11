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員工遭毆打送醫 產工痛批交部只顧酬庸沒空理台鐵安全

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵松山站一名站務員協助酒醉旅客乘車事項反遭毆打，導致鼻梁、右眼受傷。圖／截自影片
台鐵松山站一名站務員協助酒醉旅客乘車事項反遭毆打，導致鼻梁、右眼受傷。圖／截自影片

台鐵松山站一名站務員協助酒醉旅客乘車事項反遭毆打，導致鼻梁、右眼受傷。台鐵產業工會痛批，5月22日一天發生2起暴力事件後，台鐵公司提護車轉案及提高見警率，仍一再發生台鐵員工遭受暴力，已造成台鐵員工恐慌及乘客行車安全疑慮，要求交通部長陳世凱不要只顧護航酬庸，沒空解決台鐵安全，要求拿出實際作為。

台鐵產工表示，昨（10日）工會與台灣警察工作權益推動會至行政院前陳情，指出台鐵5月22日一日發生2起鐵路暴力事件，事後交通部及台鐵公司僅以短期護車專案，及不切實際提高見警率作法，應對長期以來的鐵路暴力事件。

工會提出強化鐵路運輸安全作法，認為應增聘保全、補足警力、盡速提出合理密錄器使用規範並發放密錄器，但負責接近陳情的政院代表僅說會持續研議，未料今中午又發生一起站務員遭酒醉旅客毆打的暴力事件，站務員因酒醉男拳致渠鼻樑及右眼受傷，緊急送醫治療。雖鐵警隨即到場以現行犯逮捕對方，但一而再再而三的鐵路暴力事件，已嚴重造成全台鐵路人員的恐慌，以及旅客對行車安全等疑慮。

產工質問，台鐵公司、交通部、行政院針對頻繁發生暴力事件的具體作為在哪裡？長期的有效方案在哪裡？批評今日召開雙鐵人事記者會的陳世凱，僅說明卻不開放提問，質疑是否只顧護航酬庸，沒空解決台鐵安全，要求陳世凱拿出具體作為，勿讓交通運輸人員的工作活在暴力陰影當中。

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站務員 台鐵 交通部長

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