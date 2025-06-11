毫無交通背景 誰推薦史哲掌高鐵？交通部長陳世凱說了

交通部長陳世凱今傍晚接受廣播專訪談雙鐵人事，被問到是誰推薦史哲接任高鐵董事長，陳世凱表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰與他共同討論、盤點合適人才，「但確實大部分名單都是我建議的」，並提及幾個月前就與史哲溝通，史哲也清楚會掀起爭議，但因使命感最後答應接任。

毫無交通背景的史哲將接任高鐵董事長，引發譁然，交通部長陳世凱今傍晚接受廣播專訪時說明，他認識史哲很久，在史哲擔任政委時，他擔任發言人職位，兩人一起在行政院上班。

陳世凱說，對於高鐵董事長人事派令問題，他認為高鐵未來應要有新的團隊，因此幾個月前就與史哲溝通是否有這樣的可能性。

至於史哲是由誰推薦？陳世凱表示，討論過程中，賴清德總統、行政院長卓榮泰與他會一同討論，在什麼情況下，這個單位需要什麼樣的人才，並逐步盤點名單並共同討論出人選，「但確實大部分名單都是我建議的」，也感謝總統及行政院尊重他的建議。

陳世凱指出，史哲也是考慮一段時間才答應接任高鐵董事長，畢竟他公職生涯27年累積很多經驗，但他自己也清楚，這樣的人事派令公布後，必然會掀起很大的爭議，但他仍因對台灣交通的使命感，最後答應接下。

對於高鐵未來需精進度部分，陳世凱坦言，高鐵在營運及安全面向都獲得外界認可及信任，但高鐵也已營運20年，乘客對服務品質也愈來愈要求，且明年還要接新車，接車技術也很重要，前者需借重史哲專長，他過去在搭任高雄市副市長期間，參與輕軌、捷運路網規劃，同時也督導交通局，有豐富的交通專業及經歷，後者技術層面部分，就交由一直從事維修相關任務的總經理陳惠裕。

至於是否列服務表現KPI？陳世凱說，現在搭乘高鐵的旅客愈來愈多，車廂也愈來愈擁擠，車站也出現負面感受，目前除盼新高鐵團隊能積極處理這類問題，旅客反映部分，高鐵除有市調外，認為最直接就是看民眾在網路上的反映及留言。