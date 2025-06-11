聽新聞
0:00 / 0:00
鄭光遠掌台鐵「至少降薪20萬」 交長稱工作是使命感：別思考薪水
雙鐵人事延燒3天，交通部今下午大動作召開記者會，外界以為會釐清爭議點，未料交通部長陳世凱僅照稿宣讀人事令內容後就轉身離開，卻在接受廣播節目專訪透露更多訊息。其中，針對高鐵董事長鄭光遠接任台鐵董事長，至少降薪20萬一事，陳世凱說，公務體系做每個工作都是使命感，大家不要只思考薪水。
賴清德總統時任行政院長時，曾參加衛福部長照服務專線成立，當時說未來會增加長照服務員薪資到3萬元以上，並強調長照服務員事服務年紀較大的身障者，「等於是一個做功德一樣」，被認為是，不顧長照服務員的薪水低，硬要人家做工作當做功德，因此有「功德院長」稱號。
未料，陳世凱今傍晚接受廣播專訪時，也疑似講出「類功德說」。針對現任高鐵董事長鄭光遠將接任台鐵董事長，月薪從39萬降至19萬，至少減少20萬元，陳世凱表示，現在公務體系跟社會上無法相比，做每個工作都是使命感，「大家不要只思考薪水」。
陳世凱表示，為了這個人事案，前後向鄭光遠拜託很多次，至少3次，鄭光遠並非第1次就應下；陳世凱說，是否接任台鐵董事長一職，鄭光遠也有與家人討論，鄭的家人憂心，現在可以過好日子，為何還要去接這個重擔，畢竟大家都知道台鐵工作十分複查並不輕鬆。
陳世凱強調，鄭光遠會願意接任台鐵董事長，主因是對台灣交通有使命感，因此願意幫忙扛重擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言