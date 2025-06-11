鄭光遠掌台鐵「至少降薪20萬」 交長稱工作是使命感：別思考薪水

雙鐵人事延燒3天，交通部今下午大動作召開記者會，外界以為會釐清爭議點，未料交通部長陳世凱僅照稿宣讀人事令內容後就轉身離開，卻在接受廣播節目專訪透露更多訊息。其中，針對高鐵董事長鄭光遠接任台鐵董事長，至少降薪20萬一事，陳世凱說，公務體系做每個工作都是使命感，大家不要只思考薪水。

賴清德總統時任行政院長時，曾參加衛福部長照服務專線成立，當時說未來會增加長照服務員薪資到3萬元以上，並強調長照服務員事服務年紀較大的身障者，「等於是一個做功德一樣」，被認為是，不顧長照服務員的薪水低，硬要人家做工作當做功德，因此有「功德院長」稱號。

未料，陳世凱今傍晚接受廣播專訪時，也疑似講出「類功德說」。針對現任高鐵董事長鄭光遠將接任台鐵董事長，月薪從39萬降至19萬，至少減少20萬元，陳世凱表示，現在公務體系跟社會上無法相比，做每個工作都是使命感，「大家不要只思考薪水」。

陳世凱表示，為了這個人事案，前後向鄭光遠拜託很多次，至少3次，鄭光遠並非第1次就應下；陳世凱說，是否接任台鐵董事長一職，鄭光遠也有與家人討論，鄭的家人憂心，現在可以過好日子，為何還要去接這個重擔，畢竟大家都知道台鐵工作十分複查並不輕鬆。

陳世凱強調，鄭光遠會願意接任台鐵董事長，主因是對台灣交通有使命感，因此願意幫忙扛重擔。