快訊

知名周氏蝦捲遭爆「吃剩油豆腐倒回滷鍋」 衛生局揪出3項缺失

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

陳玉秀掌觀光署…業界喊不熟悉 盼解決缺工吸引旅客

中央社／ 台北11日電
前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長。聯合報系資料照
前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長。聯合報系資料照

前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長，儘管業界大多對新署長陌生，但期盼其上任後能多與業者溝通，除了協助解決旅宿業缺工問題外，也能用不一樣行銷方式刺激國外旅客來台。

觀光署長周永暉將卸任，交通部長陳世凱今天召開記者會宣布，將由現任台鐵公司董事陳玉秀接任署長一職。

不過，包括台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁、中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良等人都表達，對新任署長並不熟悉。

蕭博仁表示，希望新署長上任後能先召開座談會，瞭解業界實際需求，包括近年來國旅問題，需修正政策方向，而他還提到，觀光署目前為三級機關，呼籲提高層級，才能提升推動觀光力道。

另一方面，吳盈良、卓倩慧都提到現行旅宿業面臨缺工的問題，期待陳玉秀上任後能協助解決。

卓倩慧表示，陳玉秀曾擔任麗寶樂園總經理特助，相信對旅館業有一定程度的熟悉，業者除了希望能解決人力問題外，也期盼陳玉秀能藉由過去任職松山文創園區總監經驗，提出不一樣的行銷方式，刺激國外旅客來台。

新北市旅行商業同業公會名譽理事長蕭明仁、吳盈良同樣關注兩岸觀光議題，蕭明仁呼籲，能解除台灣到中國旅遊的禁團令。

根據交通部資料顯示，新任觀光署長陳玉秀具台北科技大學經營管理學系碩士，長年深耕文化、觀光與文創領域，橫跨公私部門、資訊與文創產業，實務歷練豐富，曾任職於台北市電腦公會、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人、松山文創園區總監。

陳玉秀 觀光署 文創產業 人力 交通部長

延伸閱讀

改制後首位女性、業界出身 陳玉秀將任觀光署長

影／陳世凱宣布新人事 史哲接高鐵、鄭光遠掌台鐵

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

露營區合法化…台中原住民露營區進度快 議員籲個案處理

相關新聞

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

針對外界熱烈討論的台鐵、高鐵、觀光署長人事，交通部今天下午3時召開人事發布說明記者會，交通部長陳世凱正式宣布，台鐵公司董...

9縣市大雨特報 雨區擴大恐一路下到明天

中央氣象署今天下午5時20分針對9縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、台南、屏東、花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）地區及苗栗、台中、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

陳玉秀掌觀光署…業界喊不熟悉 盼解決缺工吸引旅客

前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長，儘管業界大多對新署長陌生，但期盼其上任後能多與業者溝通，除了協助解決旅宿業...

國科會明年砸10億試辦在宅醫療科技 偏鄉地區先試行

台灣邁入超高齡社會，國科會明年起將推動跨部會「在宅醫療科技願景與行動」計畫，首年編列10億元，鎖定偏鄉作為試辦場域。國科...

改制後首位女性、業界出身 陳玉秀將任觀光署長

除了雙鐵人事異動，交通部觀光署人事也有變動。交通部今宣布，現任觀光署長周永暉將卸任，並由松山文創園區前總監、現任台鐵公司...

體育國手刷新賽事佳績 賴總統讚無限精彩

總統兼民進黨主席賴清德11日出席民進黨中常會，他表示，上周末，在國內舉辦的台灣國際田徑公開賽，我國有許多年輕好手，不但有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。