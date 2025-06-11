陳玉秀掌觀光署…業界喊不熟悉 盼解決缺工吸引旅客

前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長，儘管業界大多對新署長陌生，但期盼其上任後能多與業者溝通，除了協助解決旅宿業缺工問題外，也能用不一樣行銷方式刺激國外旅客來台。

觀光署長周永暉將卸任，交通部長陳世凱今天召開記者會宣布，將由現任台鐵公司董事陳玉秀接任署長一職。

不過，包括台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁、中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良等人都表達，對新任署長並不熟悉。

蕭博仁表示，希望新署長上任後能先召開座談會，瞭解業界實際需求，包括近年來國旅問題，需修正政策方向，而他還提到，觀光署目前為三級機關，呼籲提高層級，才能提升推動觀光力道。

另一方面，吳盈良、卓倩慧都提到現行旅宿業面臨缺工的問題，期待陳玉秀上任後能協助解決。

卓倩慧表示，陳玉秀曾擔任麗寶樂園總經理特助，相信對旅館業有一定程度的熟悉，業者除了希望能解決人力問題外，也期盼陳玉秀能藉由過去任職松山文創園區總監經驗，提出不一樣的行銷方式，刺激國外旅客來台。

新北市旅行商業同業公會名譽理事長蕭明仁、吳盈良同樣關注兩岸觀光議題，蕭明仁呼籲，能解除台灣到中國旅遊的禁團令。

根據交通部資料顯示，新任觀光署長陳玉秀具台北科技大學經營管理學系碩士，長年深耕文化、觀光與文創領域，橫跨公私部門、資訊與文創產業，實務歷練豐富，曾任職於台北市電腦公會、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人、松山文創園區總監。