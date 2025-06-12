致力協助台灣企業轉型，北富銀：綠色投融資目標破6,600億

文／ 富邦金控提供

富邦集團11日舉辦「富邦永續大未來論壇」，台北富邦銀行總經理郭倍廷發表演講分享金融業如何攜手產業永續轉型，並邀請重量級客戶永豐餘投控董事長葉惠青、鴻海集團環保長洪榮聰分享企業經驗。郭倍廷表示，為持續發揮金融力量支持企業淨零轉型，北富銀去年綠色投融資餘額已達5,825億元，今年數字希望再成長，目標達6,693億元。

富邦永續大未來論壇邀請國內外產、官、學專家，共思新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會」。左起為台大校長陳文章、國發會副主委高仙桂、富邦集團蔡明忠董事長、臺大風險中心主任周桂田。 圖／富邦金控提供
富邦永續大未來論壇邀請國內外產、官、學專家，共思新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會」。左起為台大校長陳文章、國發會副主委高仙桂、富邦集團蔡明忠董事長、臺大風險中心主任周桂田。 圖／富邦金控提供

郭倍廷指出，北富銀整體借款與投資金額約3.3兆，等於約1/5的金額都跟綠色轉型有關，「相當每5塊錢就有1塊用來協助客戶轉型」，將持續透過金融工具來影響客戶邁向永續未來。

北富銀落實富邦金控低碳策略，由內而外達成多項永續金融成果。對內，為台灣首家金融機構完成財務碳盤查自動化計算系統(CRMS)，2024年投融資財務碳排放量較前一年減降4.2%；對外，北富銀2024年繳出多項亮眼成果：台灣綠能專案融資聯貸市場之滲透率46%、累積至2024年底，於台灣離岸風電授信件數居全體銀行之冠、與售電業合作，完成全台金融業首例綠電團購，協助協助缺乏購電管道的中小企業與議價能力的客戶解決購電瓶頸。

富邦集團蔡明忠董事長強調「現在是危機與轉機並存的時刻」，目前社會對淨零轉型仍未有迫切感，期盼讓淨零減碳成為全民運動，企業、民間、政府一起攜手加速前行。 圖／富邦金控提供
富邦集團蔡明忠董事長強調「現在是危機與轉機並存的時刻」，目前社會對淨零轉型仍未有迫切感，期盼讓淨零減碳成為全民運動，企業、民間、政府一起攜手加速前行。 圖／富邦金控提供

北富銀致力協助客戶淨零轉型，透過調查發現，有47%企業尚未有永續相關計畫，其中逾7成為中小企業。為回應企業客戶需求，北富銀持續推出「中小企業淨零碳排實踐工作坊」，邀請跨產業專家分享實務經驗，建立永續知識交流平台，協助企業客戶找到自身可行作法。至今已舉辦三場中小企業永續實作工作坊，分別針對自行車業、綜合製造業、金屬扣件業規劃專屬場次，並邀請客戶參與兩場由富邦金控主辦之議合工作坊。五場活動共吸引超過200家企業客戶參與，透過議合行動，帶動經濟環境往淨零目標邁進。

展望未來，北富銀將深化永續金融業務發展，透過綠色投融資支持低碳產業，提供多元金融商品與轉型服務，並持續與企業議合，攜手客戶降低環境衝擊，一同打造共榮共好的社會，實踐永續金融。

富邦永續大未來論壇邀請國內外產、官、學專家，共思新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會。 圖／富邦金控提供
富邦永續大未來論壇邀請國內外產、官、學專家，共思新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會。 圖／富邦金控提供

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