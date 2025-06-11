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國科會明年砸10億試辦在宅醫療科技 偏鄉地區先試行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員、國科會主委吳誠文。記者邱德祥／攝影
行政院政務委員、國科會主委吳誠文。記者邱德祥／攝影

台灣邁入超高齡社會，國科會明年起將推動跨部會「在宅醫療科技願景與行動」計畫，首年編列10億元，鎖定偏鄉作為試辦場域。國科會主委吳誠文說，透過科技創新、優化普及及基盤建置，串聯地方醫療院所資源，並結合家戶需求拓展市場，同時祭出補助增加研發誘因，進而帶動生醫產業發展。

國科會明天將赴行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」。吳誠文今天指出，高齡化社會加重醫療負擔，衛福部已在執行「健康台灣深耕計畫」，但健康促進不只是醫療院所的責任，目前已發展出分散式醫療和在宅醫療，目前急重症的在宅醫療非常耗費醫學中心人力，如何在醫療量能飽和下，透過科技促進發展至關重要。

吳誠文說明，為使科技研發成果落地，國科會去年7月偕衛福部、經濟部、數位部啟動「在宅醫療科技」規畫，將醫療結合科技，去年至今已舉辦10幾場專家論壇，同時深入中南部、東部偏鄉，以家戶需求為主，民眾所需的醫材、運動器材、健康食品等終端需求，也會納入新的科技方案，進而拓展生醫市場、創造內需。

另一方面，照護提供者也不限於醫療機構，吳誠文說，未來醫學中心，大型地區醫院、偏鄉診所及衛生所等地方，都能借助AI形成醫療網絡，透過雲端提供服務，比如視訊看診、給處方籤，同時發展照護型機器人，偏鄉民眾不必再因小病或慢性病長途跋涉，就能享受醫學中心等級的診斷與醫療服務，也能分散醫療照護量能。

他說明，服務型機器人不見得是人型，可能是寵物形狀或其他樣態，能協助臥床病人翻身、坐直，或具備一定溝通能力，有向外連線求救等功能，這都是台灣產業目前就有能力做的事情。

吳誠文總結計畫三大重點，首先是落實跨部會協作機制，推動科技創新、優化普及及基盤建制。他說，盼透過AI串連所有醫療機構，優化整體醫療量能，在醫護人力缺乏的情況下照顧更多民眾，提升照護水準，並透過發展主權AI，健全全國醫療網絡。

他續指，第二為聚焦家戶需求導向，科技產業也會感受到「市場真的存在」，不再只是針對醫療端研發產品，還能擴及到民眾需求端，第三則是建構永續在宅醫療科技的生態系，因為產業發展需要市場，市場來自需求，除了健保給付，民眾為了促進健康，還有很多商機存在，這就是民眾願意花錢的地方，會讓產業正向循環。

醫學中心 衛福部 國科會 吳誠文 偏鄉

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