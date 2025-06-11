快訊

申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

行動電源自燃失火怎麼辦？消防員喊話「先叫家人」再做後續步驟、1動作超危險

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

改制後首位女性、業界出身 陳玉秀將任觀光署長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部宣布，現任觀光署長周永暉將卸任，並由山文創園區前總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任。聯合報系資料照
交通部宣布，現任觀光署長周永暉將卸任，並由山文創園區前總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任。聯合報系資料照

除了雙鐵人事異動，交通部觀光署人事也有變動。交通部今宣布，現任觀光署長周永暉將卸任，並由松山文創園區前總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任，並於6月底前上任。陳世凱今天表示，陳玉秀擔任觀光署署長，不僅是改制署後首位女性署長，更是首位出身民間業界的署長，盼藉由豐富實務歷練與創新視野，強化政策與產業接軌，讓台灣觀光成為「世界首選」。

交通部今下午3時召開記者會說明人事異動，針對觀光署人事，陳世凱表示，觀光署長將由陳玉秀接任，她不僅是改制署後首位女性署長，更是首位出身民間業界的署長。陳玉秀為台北科技大學經營管理碩士，長年深耕文化、觀光與文創領域，橫跨公私部門、資訊與文創產業，實務歷練豐富。

陳玉秀過去擔任過台北市文化基金會松山文創園區總監、麗寶樂園特助與發言人，協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店，成為「麗寶度假區」；曾任台北市電腦公會經理，主辦「台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI」活動，吸引多家世界級半導體大廠共襄盛舉。

陳世凱表示，陳玉秀任職松山文創園區期間，成功帶領團隊推動場域轉型，自2023年起轉虧為盈，並促使園區連續入選國內外旅遊熱點，2024年松菸吸引近千萬人次旅客，成為文化資產再利用的典範；另也積極拓展國際行銷，推動台灣文創品牌赴日、赴泰等地展出，提升台灣文化觀光的國際能見度，引客能力有目共睹。

陳世凱說，相信未來觀光署在陳玉秀領軍下，持續強化台灣觀光產業韌性，結合地方特色與國際趨勢，深化觀光政策推動，打造高品質、永續且具備國際吸引力的觀光環境，讓台灣成為全球旅客心中的首選目的地。

至於現任署長周永暉卸任後去哪？交通部僅說，感謝周署長過去的努力及付出。

陳玉秀 觀光署 文創產業

延伸閱讀

影／陳世凱宣布新人事 史哲接高鐵、鄭光遠掌台鐵

鄭光遠接任台鐵董座 陳世凱：台鐵公司化後首位專業經理人

6月底前接任高鐵董座掀熱議 交長陳世凱強調：史哲懂交通

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

相關新聞

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

針對外界熱烈討論的台鐵、高鐵、觀光署長人事，交通部今天下午3時召開人事發布說明記者會，交通部長陳世凱正式宣布，台鐵公司董...

改制後首位女性、業界出身 陳玉秀將任觀光署長

除了雙鐵人事異動，交通部觀光署人事也有變動。交通部今宣布，現任觀光署長周永暉將卸任，並由松山文創園區前總監、現任台鐵公司...

體育國手刷新賽事佳績 賴總統讚無限精彩

總統兼民進黨主席賴清德11日出席民進黨中常會，他表示，上周末，在國內舉辦的台灣國際田徑公開賽，我國有許多年輕好手，不但有...

影／陳世凱宣布新人事 史哲接高鐵、鄭光遠掌台鐵

交通部長陳世凱下午舉行記者會，宣布新一波人事。陳世凱表示，觀光署長將由陳玉秀接任，台灣高鐵董座將由前文化部長、現任政務委...

陳世凱宣布雙鐵、觀光署人事 皆在6月底走馬上任

交通部長陳世凱11日宣布，高鐵（2633）董事長將由政務委員史哲接任、總經理則是由高鐵營運資深副總經理兼任維修處主管陳惠裕升任...

鄭光遠接任台鐵董座 陳世凱：台鐵公司化後首位專業經理人

台鐵前董事長杜微今年3月卸任後，由交通部政務次長伍勝園代理董座職務已逾2個月，交通部今天召開記者會說明人事異動，宣布台鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。