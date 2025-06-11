改制後首位女性、業界出身 陳玉秀將任觀光署長

除了雙鐵人事異動，交通部觀光署人事也有變動。交通部今宣布，現任觀光署長周永暉將卸任，並由松山文創園區前總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任，並於6月底前上任。陳世凱今天表示，陳玉秀擔任觀光署署長，不僅是改制署後首位女性署長，更是首位出身民間業界的署長，盼藉由豐富實務歷練與創新視野，強化政策與產業接軌，讓台灣觀光成為「世界首選」。

交通部今下午3時召開記者會說明人事異動，針對觀光署人事，陳世凱表示，觀光署長將由陳玉秀接任，她不僅是改制署後首位女性署長，更是首位出身民間業界的署長。陳玉秀為台北科技大學經營管理碩士，長年深耕文化、觀光與文創領域，橫跨公私部門、資訊與文創產業，實務歷練豐富。

陳玉秀過去擔任過台北市文化基金會松山文創園區總監、麗寶樂園特助與發言人，協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店，成為「麗寶度假區」；曾任台北市電腦公會經理，主辦「台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI」活動，吸引多家世界級半導體大廠共襄盛舉。

陳世凱表示，陳玉秀任職松山文創園區期間，成功帶領團隊推動場域轉型，自2023年起轉虧為盈，並促使園區連續入選國內外旅遊熱點，2024年松菸吸引近千萬人次旅客，成為文化資產再利用的典範；另也積極拓展國際行銷，推動台灣文創品牌赴日、赴泰等地展出，提升台灣文化觀光的國際能見度，引客能力有目共睹。

陳世凱說，相信未來觀光署在陳玉秀領軍下，持續強化台灣觀光產業韌性，結合地方特色與國際趨勢，深化觀光政策推動，打造高品質、永續且具備國際吸引力的觀光環境，讓台灣成為全球旅客心中的首選目的地。

至於現任署長周永暉卸任後去哪？交通部僅說，感謝周署長過去的努力及付出。