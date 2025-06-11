體育國手刷新賽事佳績 賴總統讚無限精彩

總統兼民進黨主席賴清德11日出席民進黨中常會，他表示，上周末，在國內舉辦的台灣國際田徑公開賽，我國有許多年輕好手，不但有突破自我的好表現，更有取得亞運達標的成績，令人激賞。

賴總統提到，過去幾天，也有台灣的體育好手出國比賽得到好成績，像是「亞洲貓王」唐嘉鴻，在亞洲體操錦標賽奪下單槓金牌，是唐從2019年亞錦賽奪銀後，再次寫下個人最佳成績表現。

賴總統說，「羽球一哥」周天成在2019年印尼羽球公開賽奪冠後，再次闖進決賽奪銀，創下了世界羽球超級1,000等級賽事，打入男單決賽最年長的選手紀錄。

賴總統認為，唐嘉鴻與周天成，兩位選手都是熬過傷病，繼續堅持在賽場上打拚，如今再次取得佳績，他們奮鬥的身影，帶給全體國人的，不僅是運動無限的精采與可能，更是滿滿的感動與鼓舞。

賴總統日前在臉書表示，恭喜唐嘉鴻不斷突破自我、再創佳績，拿下生涯首面亞錦賽金牌，這也是台灣在亞錦賽史的第4面金牌，真的非常不簡單。

他提到，唐嘉鴻在去年巴黎奧運單槓獲得銅牌後，一路過關斬將，在4月的體操世界盃克杜哈站獲得單槓銀牌；今年亞錦賽高手如雲，唐嘉鴻也再將難度分提高，最終以最高分擊敗日本與中國大陸選手，拿下金牌。

賴總統表示，這面獎牌，屬於唐嘉鴻的努力與堅持，也屬於長期付出的教練與團隊。唐嘉鴻的表現不僅令人振奮，也為台灣體操注入更多信心與能量。