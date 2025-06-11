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影／陳世凱宣布新人事 史哲接高鐵、鄭光遠掌台鐵
交通部長陳世凱下午舉行記者會，宣布新一波人事。陳世凱表示，觀光署長將由陳玉秀接任，台灣高鐵董座將由前文化部長、現任政務委員史哲接任，總統理一職由陳惠裕接任，另外台鐵由鄭光遠接任，馮輝昇則續任總經理。
由於近期雙鐵人事風波不斷，高鐵董座更遭外界質疑酬庸，交通部長陳世凱下午親上火線宣布這項人事案，除了強調史哲在高雄市擔任副市長5年，有參與高雄捷運輕軌的經驗，更是城市行銷的先行者，對民間公司來說是重要的領導力。
陳世凱下午宣布雙鐵的人事命令，有別於在會議室以隆重方式召開，原本選在記者室內，但因媒體眾多空間狹隘，最後改在交通部大廳，以簡單方式宣布人令，結束後隨即離去，並未接受記者提問。
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