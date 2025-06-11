快訊

申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

行動電源自燃失火怎麼辦？消防員喊話「先叫家人」再做後續步驟、1動作超危險

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陳世凱宣布新人事 史哲接高鐵、鄭光遠掌台鐵

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
交通部長陳世凱（圖）宣布台灣高鐵董座由史哲接任，並強調史哲在高雄市擔任副市長5年，有參與高雄捷運輕軌的經驗。記者杜建重／攝影
交通部長陳世凱（圖）宣布台灣高鐵董座由史哲接任，並強調史哲在高雄市擔任副市長5年，有參與高雄捷運輕軌的經驗。記者杜建重／攝影

交通部長陳世凱下午舉行記者會，宣布新一波人事。陳世凱表示，觀光署長將由陳玉秀接任，台灣高鐵董座將由前文化部長、現任政務委員史哲接任，總統理一職由陳惠裕接任，另外台鐵由鄭光遠接任，馮輝昇則續任總經理。

由於近期雙鐵人事風波不斷，高鐵董座更遭外界質疑酬庸，交通部長陳世凱下午親上火線宣布這項人事案，除了強調史哲在高雄市擔任副市長5年，有參與高雄捷運輕軌的經驗，更是城市行銷的先行者，對民間公司來說是重要的領導力。

陳世凱下午宣布雙鐵的人事命令，有別於在會議室以隆重方式召開，原本選在記者室內，但因媒體眾多空間狹隘，最後改在交通部大廳，以簡單方式宣布人令，結束後隨即離去，並未接受記者提問。

交通部長陳世凱下午宣布雙鐵的人事命令，有別於在會議室以隆重方式召開，因媒體眾多，最後改在交通部大廳以簡單方式宣布人令。記者杜建重／攝影
交通部長陳世凱下午宣布雙鐵的人事命令，有別於在會議室以隆重方式召開，因媒體眾多，最後改在交通部大廳以簡單方式宣布人令。記者杜建重／攝影
交通部長陳世凱下午召開記者會宣布雙鐵新一波人事。原本選在記者室內，但因媒體眾多，最後改在交通部大廳宣布人令。記者杜建重／攝影
交通部長陳世凱下午召開記者會宣布雙鐵新一波人事。原本選在記者室內，但因媒體眾多，最後改在交通部大廳宣布人令。記者杜建重／攝影
交通部長陳世凱（左）下午召開記者會，在交通部大廳宣布新一波雙鐵及觀光署人事。記者杜建重／攝影
交通部長陳世凱（左）下午召開記者會，在交通部大廳宣布新一波雙鐵及觀光署人事。記者杜建重／攝影

高鐵 陳玉秀 陳世凱 史哲 交通部長

延伸閱讀

陳世凱宣布雙鐵、觀光署人事 皆在6月底走馬上任

鄭光遠接任台鐵董座 陳世凱：台鐵公司化後首位專業經理人

6月底前接任高鐵董座掀熱議 交長陳世凱強調：史哲懂交通

凌濤酸：史哲是不是更適合當麥當勞董事長？

相關新聞

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

針對外界熱烈討論的台鐵、高鐵、觀光署長人事，交通部今天下午3時召開人事發布說明記者會，交通部長陳世凱正式宣布，台鐵公司董...

改制後首位女性、業界出身 陳玉秀將任觀光署長

除了雙鐵人事異動，交通部觀光署人事也有變動。交通部今宣布，現任觀光署長周永暉將卸任，並由松山文創園區前總監、現任台鐵公司...

體育國手刷新賽事佳績 賴總統讚無限精彩

總統兼民進黨主席賴清德11日出席民進黨中常會，他表示，上周末，在國內舉辦的台灣國際田徑公開賽，我國有許多年輕好手，不但有...

影／陳世凱宣布新人事 史哲接高鐵、鄭光遠掌台鐵

交通部長陳世凱下午舉行記者會，宣布新一波人事。陳世凱表示，觀光署長將由陳玉秀接任，台灣高鐵董座將由前文化部長、現任政務委...

陳世凱宣布雙鐵、觀光署人事 皆在6月底走馬上任

交通部長陳世凱11日宣布，高鐵（2633）董事長將由政務委員史哲接任、總經理則是由高鐵營運資深副總經理兼任維修處主管陳惠裕升任...

鄭光遠接任台鐵董座 陳世凱：台鐵公司化後首位專業經理人

台鐵前董事長杜微今年3月卸任後，由交通部政務次長伍勝園代理董座職務已逾2個月，交通部今天召開記者會說明人事異動，宣布台鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。