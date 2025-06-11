陳世凱宣布雙鐵、觀光署人事 皆在6月底走馬上任

交通部長陳世凱11日宣布，高鐵（2633）董事長將由政務委員史哲接任、總經理則是由高鐵營運資深副總經理兼任維修處主管陳惠裕升任；台鐵董事長則由高鐵董座鄭光遠轉任、總經理馮輝昇續留；觀光署長由前松山文創總監陳玉秀接任，這四個人事案皆在6月底生效。

陳世凱：看好史哲高雄副市長經歷 並非沒有交通經驗

陳世凱今日召開記者會指出，高鐵會來史哲來接任董事長主要還是看中史哲先前在高雄市政府擔任副市長的經歷，目前大家所熟知的高雄整體城市行銷在史哲任內發展得相當良好，且大家所知道的高雄演唱會經濟，更是在史哲擔任副市長任內推動，所以在行銷能力上算是大家有目共睹。

陳世凱說，在高鐵量能及運能都已經達到一個穩定階段之際，高鐵要如何提升就是相當重要，因此才會希望藉由史哲的能力還達成，再來就是高鐵南北延伸，也是希望能倚重史哲過去擔任政務官工作的經歷來幫高鐵與政府間做串接，至於外界憂心史哲沒有交通經驗，這點其實史哲在擔任副市長的五年間督導了高雄交通局，所以高雄輕軌的規劃，他也參與其中整個高雄的捷運的規劃，對於交通的經驗是相當成熟。

陳惠裕為高鐵第一位基層起家總座

此外，高鐵總經理則是將由陳惠裕接手，他從高鐵成立以來，就基層開始做起，也是高鐵成立接近20年的時間，第一位從基層做起來的總經理，未來高鐵將迎接新車輛，整體維修系統與安全系統會是重要課題，盼藉由陳惠裕的專業能更大力協助高鐵未來發展。

至於鄭光遠轉任台鐵董事長，陳世凱說，台鐵公司化已經邁入第2年，那公司能不能成功，其實就需要一位非常專業的專業經理人來協助，那台鐵公司首位的專業經理人領導者就是鄭光遠，以他在交通業界的資深經歷，也曾在航空業、海運業、高鐵公司的履歷，他一輩子都是專業經理人的，以資深的交通人的角度，來協助台鐵整體改革，相信他能夠做得很好，也很感謝鄭光遠願意來擔任台鐵首位的專業經理人的角色，協助台鐵改革。

首位女性觀光署長陳玉秀 帶領台灣觀光成「世界首選」

最後，針對觀光署長新人選陳玉秀，陳世凱表示，陳玉秀具備深厚的產業經歷與卓越的管理專長，為文化觀光及創意產業界公認的實務型專才。此次出任觀光署長，不僅是改制署後首位女性署長，更是首位出身民間業界的署長，期待藉由豐富實務歷練與創新視野，強化政策與產業接軌，讓台灣觀光成為「世界首選」。

陳玉秀長年深耕文化、觀光與文創領域，橫跨公私部門、資訊與文創產業，實務歷練豐富。曾協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店，成為「麗寶度假區」；也在曾任台北市電腦公會經理，主辦「台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI」活動，吸引多家世界級半導體大廠共襄盛舉。