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鄭光遠接任台鐵董座 陳世凱：台鐵公司化後首位專業經理人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董事長。聯合報系資料照
台灣高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董事長。聯合報系資料照

台鐵前董事長杜微今年3月卸任後，由交通部政務次長伍勝園代理董座職務已逾2個月，交通部今天召開記者會說明人事異動，宣布台鐵董事長將由高鐵董事長鄭光遠接任，並於6月底前上任，鄭光遠接下改革台鐵任務，月薪估至少減20萬元；另外，台鐵總經理依舊由馮輝昇擔任。

交通部長陳世凱今在人事異動記者會上表示，台鐵公司化邁入第一年，是否能成功需要一位專業經理人，而鄭光遠就是台鐵首位專業經理人。鄭光遠非台鐵體系出身，但在交通業界十分資深，包含航空、航運、高鐵等都有豐富的經歷，這輩子都是專業經理人、資深交通人，盼以他專業角度協助台鐵整體改革，相信他會做得很好。

陳世凱指出，對交通部來說，台鐵是很重要的單位。高鐵每日運量約22萬，台鐵每日運量約65萬至70萬，是高鐵的3倍，因此台鐵是否改革成功無比重要，需要找一位有經驗的經理人。

鄭光遠學經歷豐富，為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮集團義大利海運副董事長、長榮及立榮航空董事長、高鐵公司董事長，跨足陸海空擁有多元經驗。

陳世凱說，鄭光遠在高鐵公司表現亮眼，高鐵籌備階段曾參與規畫、興建，階段性任務結束後回任長榮航空董事長，2014年因高鐵爆發財務危機，交通部向時任長榮集團總裁張榮發借將，鄭光遠臨危受命擔任台灣高鐵執行長，協助度過難關，成功帶領公司穩定營運，如今單日平均旅運量高達22萬人次，成績斐然。

陳世凱表示，鄭光遠於高鐵總經理任內積極布局未來，包含新世代列車製造、車站服務2.0計畫與車廂設施升級，展現前瞻思維與執行力，未來可望協助台鐵在傳承百年基礎上導入創新經驗，開創轉型新局。

陳世凱說，為促使台鐵公司穩健轉型、永續經營，並延續深厚的百年傳統與服務精神，因此延攬具有交通專業與企業管理經驗的鄭光遠，期盼台鐵公司化後的第一位專業經理人，能引領台鐵公司邁向現代化與專業化的新階段。

交通部表示，馮輝昇對台鐵發展也貢獻良多。馮輝昇在台鐵公司化前，任職台灣鐵路管理局副局長，強化營運安全、優化App購票系統等，公司化後擔任總經理，致力推動數位轉型與智慧化運輸發展，使台鐵邁進智慧鐵道的領域。

此次續任係展現台鐵改革目標的延續與承擔，陳世凱表示，深盼在馮輝昇協助下，與新任董事長通力合作，協助擘劃台鐵未來發展方向。

高鐵 陳世凱 台鐵公司化 交通部長

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