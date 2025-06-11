交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

某國立大學陳姓畢業生3月下旬，獲悉已錄取終極目標的台灣大學碩士班，立刻上網完成報到，之後獲選為某實驗室研究生，但6月初突遭人以短短17秒冒名竄改「放棄報到」丟了學籍，他求助無門報警；龜山警方初步清查，將調閱使用者資料通知到案。

2025-06-11 15:11