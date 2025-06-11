交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任
針對外界熱烈討論的台鐵、高鐵、觀光署長人事，交通部今天下午3時召開人事發布說明記者會，交通部長陳世凱正式宣布，台鐵公司董事長由高鐵前董事長鄭光遠接任，高鐵公司董事長由政務委員史哲接任，觀光署長由松山文創園區前總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任。
今年71歲的鄭光遠，為國立交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮航空董事長、長榮集團義大利海運副董事長，2014年接任台灣高鐵執行長，2018年高鐵公司章程修訂後，執行長職稱調整為總經理，今年2月接任高鐵董座。
新接手觀光署長的陳玉秀為1969年出生，現齡55歲，畢業於台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發股份有限公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長、松山文創園區總監。
史哲畢業於東海大學資訊學學士，曾任前政務委員、文化部長，高雄市副市長、文化局長、新聞處長，勞保局總經理。
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