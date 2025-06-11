前立委陳婉真病逝享壽75歲 昔日國代同事蔡啟芳陪同赴泰就醫感傷

前立委、國大代表陳婉真今天泰國清邁病逝，享壽75歲，她昔日國代同事好友、民進黨前立委蔡啟芳，陪她到泰國就醫，好友離世感傷，他說，「陳婉真敢衝敢拚，不妥協個性，和我個性合得來，陳婉真是打破黑名單的第1人。」

71歲蔡啟芳現任財團法人嘉義私立濟美仁愛之家董事長，與大他4歲的陳婉真，都曾擔任國代 、立委，2人有共同為台灣拚民主的革命情感，也是政治夥伴，過去是國代同事，面對國民黨一黨獨大威權統治打壓，不畏懼，蔡啟芳說，陳婉真赴泰國前在台灣感染流感，到泰國治療併發重症離世。

陳婉真助理臉書貼文，「非常感謝蔡啟芳委員在婉真姊人生後段力挺，安排餘生一切事，讓她最後一口氣還在感激不盡，實在難得。」

陳婉真2022年曾在媒體發表「換肺重生蔡啟芳快樂2歲」文章說，曾擔任布袋鎮長、國大代表、立委公職的蔡啟芳，2020年因肺阻塞末期，進行肺臟移植手術，因多年疾病纏身及大手術等，體重一度掉到只剩38公斤，2年後，蔡啟芳不但恢復健康也長胖了，又恢復昔日一尾活龍。蔡啟芳換肺過程，簡直比許多基督徒描述見證內容還要神奇。」

蔡啟芳出身布袋政治家族、父親是故嘉縣議長蔡長銘，過去擔任立委是「立法院三寶」之一，交棒兒子蔡易餘選上立委後，淡出政壇，換肺重生出院，開車發生翻車意外，2023年在民進黨執政中央及縣長翁章梁支持下，當選濟美仁愛之家董事長，人生處處驚奇。