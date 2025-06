尼斯宣言推減塑 綠色和平籲檢討石化產業政策

綠色和平今天表示,聯合國海洋大會發布「尼斯宣言」,強調減少塑膠生產和消費,是終結塑膠污染最有效方式之一;呼籲台灣支持源頭減塑生產,重新檢討石化產業政策 。

綠色和平今天發布新聞稿表示,昨天在法國尼斯舉行的聯合國海洋大會,超過90個會員國宣布支持一份由各國部長共同簽署的宣言「尼斯宣言」(The Nicewake up call for an ambitious plastic treaty),支持「全球塑膠公約」,以解決海洋塑膠污染。

綠色和平指出,該宣言強調減少塑膠生產和消費,是終結塑膠污染最有效且具成本效益的方式之一,呼籲制定全球目標,減少初級塑膠聚合物的生產與消費。

綠色和平認為,「尼斯宣言」直指這場危機的根源,是由化石燃料巨頭推動、日益失控且毫無節制的塑膠生產。這個宣言也向石化產業遊說團體傳遞明確訊息,下一代孩子的健康遠比利益重要;呼籲這份聲明應在今年8月日內瓦舉行的「全球塑膠公約」談判會議中,獲得實際行動支持,才有真正意義。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示,台灣這幾年推動不少減塑行動,跟上國際趨勢,很值得鼓勵。然而,去年卻核准中油提出的「新四輕」輕油裂解廠擴建計畫,這是一項和減塑政策互相矛盾的計畫,原因是新四輕預計將大幅生產塑膠製品的原料「乙烯」;等同於一邊呼籲減塑,一邊卻擴建石化設施、增加塑膠生產。

綠色和平表示,期待環境部認真看待「尼斯宣言」,支持源頭減少塑膠生產,積極推廣「重複使用」的政策;另呼籲行政院、經濟部重新檢討石化產業政策,帶領台灣走在減塑及淨零的正確方向。