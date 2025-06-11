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尼斯宣言推減塑 綠色和平籲檢討石化產業政策

中央社／ 台北11日電

綠色和平今天表示，聯合國海洋大會發布「尼斯宣言」，強調減少塑膠生產和消費，是終結塑膠污染最有效方式之一；呼籲台灣支持源頭減塑生產，重新檢討石化產業政策 。

綠色和平今天發布新聞稿表示，昨天在法國尼斯舉行的聯合國海洋大會，超過90個會員國宣布支持一份由各國部長共同簽署的宣言「尼斯宣言」（The Nicewake up call for an ambitious plastic treaty），支持「全球塑膠公約」，以解決海洋塑膠污染。

綠色和平指出，該宣言強調減少塑膠生產和消費，是終結塑膠污染最有效且具成本效益的方式之一，呼籲制定全球目標，減少初級塑膠聚合物的生產與消費。

綠色和平認為，「尼斯宣言」直指這場危機的根源，是由化石燃料巨頭推動、日益失控且毫無節制的塑膠生產。這個宣言也向石化產業遊說團體傳遞明確訊息，下一代孩子的健康遠比利益重要；呼籲這份聲明應在今年8月日內瓦舉行的「全球塑膠公約」談判會議中，獲得實際行動支持，才有真正意義。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，台灣這幾年推動不少減塑行動，跟上國際趨勢，很值得鼓勵。然而，去年卻核准中油提出的「新四輕」輕油裂解廠擴建計畫，這是一項和減塑政策互相矛盾的計畫，原因是新四輕預計將大幅生產塑膠製品的原料「乙烯」；等同於一邊呼籲減塑，一邊卻擴建石化設施、增加塑膠生產。

綠色和平表示，期待環境部認真看待「尼斯宣言」，支持源頭減少塑膠生產，積極推廣「重複使用」的政策；另呼籲行政院、經濟部重新檢討石化產業政策，帶領台灣走在減塑及淨零的正確方向。

聯合國 綠色 尼斯

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