力拚亞資中心 立院初審通過保險OIU免稅優惠延10年

為打造台灣成為亞洲資產管理中心，立法院財政委員會今天審查「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，將OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅的優惠期間延長10年，自今年2月6日起至民國124年12月31止。

國際保險業務分公司（OIU）經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，今年2月屆期。為力拚台灣成為亞洲資產管理中心，行政院會日前通過金管會擬具的「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，將實施期間延長10年。

立法院財政委員會上午審查「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，邀請金管會主委彭金隆等人列席。

為擴大台灣經營保險業的國際市場，提升國際保險業務分公司銷售商品的競爭力，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，初審條文明定，將OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅的優惠期間延長10年，自今年2月6日起至124年12月31止。