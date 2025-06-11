快訊

不只洛杉磯！川普政府討論加派國民兵鎮壓全美其他城市示威潮

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

勞團發布企業禁止強迫勞動調查 近8成盼政府指引

中央社／ 台北11日電

禁止強迫勞動為重要議題，勞團今天發表首份企業落實禁止強迫勞動政策問卷調查，有近8成企業盼政府提供教育訓練與政策指引，勞團及學者都認為國內政策應法制化、跟上國際。

台灣勞工陣線與國家人權委員會合作，以經濟部網站公告的「實收資本額500大企業」為對象，扣除金融控股公司與資產投資公司等非生產型法人機構後，進行首份「台灣企業落實禁止強迫勞動政策」問卷調查。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯今天分享調查結果指出，台灣作為一個電子業非常發達的國家，更是全球供應鏈一環，但企業對供應鏈的禁止強迫勞動意識的教育仍有待加強，問卷顯示有68.9%的企業未針對供應鏈提供強化勞動意識的培訓。

調查也顯示，僅有18%企業設置專責部門，顯示推動力道不足，在員工訓練方面，約7成企業為人資或全體員工提供教育，供應商培訓則為68.9%。在風險評估層面，雖有70.2%企業針對內部風險進行評估，但針對供應鏈風險則僅60.7%。

不過，孫友聯說，仍有近7成企業會考慮供應鏈是否有發生強迫勞動情況，也會在採購契約上，要求企業必須有相關禁止強迫勞動的管理。

在申訴與補救方面，約7成企業設有內部申訴機制，但過半數無明確處理供應鏈強迫勞動的程序，僅38.6%提供勞工補救措施，且逾3成企業對「企業與人權國家行動計畫」不瞭解，9成以上企業未曾接受政府相關協助。

孫友聯表示，強迫勞動無所不在，台灣作為一個以全球貿易為主的經濟體，必須有更積極的作為，有滿高比例的企業希望政府能有明確、相關的政策指引作為依循，包含提供企業必要教育訓練、協助掌握國際趨勢，以及效法國際立法規範企業必須尊重人權的義務。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡說，禁止強迫勞動這類調查應由政府主導，卻一直由民間推動，政府也未及時跟進，導致台灣人權暴露高風險中。政府應履行聯合國工商企業與人權指導原則（UNGPs）中的國家保護義務，先進行風險盤點，否則根本無法保障人權。

邱羽凡提到，由經濟部負責的台灣供應鏈企業尊重人權指引遲遲未提出，調查沒有、指引也沒有，台灣企業就暴露在全球供應鏈裡被其他國家和法律調查的風險中，台灣產品未來出口到其他國家就可能有問題。

邱羽凡指出，報告也顯示，企業只會識別超時加班，卻無法辨識更隱性的強迫勞動，如背債工作的移工，代表企業不知如何處理這些風險。勞動部身為主管機關，是否有提供企業辨識強迫勞動的指引，目前看來僅著重查加班費，這無法符合國際標準。

邱羽凡呼籲，經濟部應儘快推出供應鏈調查指引，勞動部應協助企業辨識強迫勞動，金管會的永續報告書也應加入具公信力的人權第三方認證，否則難以落實保障人權目標。

風險 供應鏈 人權

延伸閱讀

前鎮漁港船員會館啟用 陳其邁：這個難賺但重要

華府點燈紀念六四 天安門學者：人權和所有人息息相關

「六四事件」36周年 陸委會籲中共保障人權：包容多元意見

綠稱提廢監院藍白不跟 林濁水批假球：蔡英文還硬塞人權會

相關新聞

台大準碩士生遭人冒名放棄報到 警揭搞鬼IP在南投

國立暨南國際大學陳姓畢業生3月下旬，獲悉已錄取終極目標的台灣大學碩士班，立刻上網完成報到，之後獲選為某實驗室研究生，但6月初突遭人以短短17秒冒名竄改「放棄報到」丟了學籍，他求助無門報警；龜山警方初步清查，IP位置在南投，將調閱使用者資料通知到案。

直播兒托法草案審查籲全民監督 四小黨籲修法來真的

「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」，除完善監視器制度外，保...

照片看歷史／1976年蔣經國視察中部工廠 親自操作鑽床

1976年6月11日，時任行政院長蔣經國赴台中縣（現與台中市合併升格）、台中市及彰化縣訪問，瞭解地方建設，巡視台中港工程狀況，並到中部地區幾家民營機械工廠參觀。蔣經國與埋頭苦幹的工人握手，同時勉勵各廠人員要充實新知，研究發展，為建設國家盡最大的努力。

【專家之眼】哈佛學生真不會2＋2？居敬而行簡

記者問川普(Donald John Trump)：「為什麼不想讓全世界最優秀最聰明的人來哈佛？」川普說：「我想啊！但他們...

從街頭走回書房 南方朔78歲辭世

作家、評論家南方朔九日下午因肺炎辭世，享壽七十八歲，家人表示，將規畫舉辦追思會。南方朔年輕時曾策畫參與街頭運動，與周天瑞...

曾為愛國放棄赴美 李遠看南方朔：不趨炎附勢的知識份子

作家、評論家南方朔9日下午因肺炎於醫院辭世，享壽78歲，家人表示將規劃舉辦追思會。南方朔年輕時曾策畫參與街頭運動，與周天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。