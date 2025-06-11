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113年消費申訴案7萬7293件 線上遊戲類連4年居冠

中央社／ 台北11日電

行政院消費者保護處今天公布，113年全國受理消費申訴及調解案共7萬7293件，較前一年度減少1389件，其中以線上遊戲類最多，有4463件，連續4年居冠。

行政院消費者保護處今天發新聞稿公布113年度全國消費申訴及調解案件統計報告，統計顯示，113年度申訴及調解總件數都較112年度下降。

數據顯示，113年度全國受理消費申訴及調解案件計7萬7293件，較112年7萬8682件減少1389件，其中113年度第1次申訴案件共計6萬1291件，占全國申訴及調解案件近8成。

而排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「房屋」，共計1萬7485件，約占第1次申訴案件29％。

消保處表示，「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」與112年度申訴類型的排序相同，其中除了「運輸」類案件數量較上一年度增加9.36％之外，其餘3類件數都減少，而減幅最顯著為「線上遊戲」類，113年度申訴案件下降至4463件，下降率36.7％。

消保處表示，線上遊戲類連4年居申訴案件首位，去年已與數位發展部共同協商因應措施，並加強宣導，也提醒業者確實遵守「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並充分揭露中獎機率及遊戲管理規則等契約重要資訊，消費者也應避免違規使用外掛程式，且宜優先選擇國內註冊的公司所發行或代理的線上遊戲，以確保自身權益等。

行政院消保處表示，已經請各主管機關就主管行業提供商品或服務，持續關注申訴案件變動情形，妥善處理重大消費爭議案件，加強管理、查核及相關法規，為方便消費者就個案爭議提起申訴，行政院消保處已建置線上申訴系統，消費者若遇消費問題，也可撥打「1950」全國消費者服務專線進行諮詢。

行政院 消費者 主管

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