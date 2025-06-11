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立委籲推台灣品牌米銷日本 陳駿季：建立完整供應鏈

中央社／ 台北11日電

日本面臨30年來最嚴重米荒、米價飆漲，立委建議應把握契機，推展台灣自有品牌米外銷日本。農業部長陳駿季說，台灣米外銷到日本是持續性的，須建立完整供應鏈及相關品牌、通路系統；目標是能持續供應優質台灣米到日本高端市場。

立法院經濟、財政委員會上午聯席審查「農業保險法」部分條文修正草案，邀陳駿季列席報告、備詢。

民進黨立委邱議瑩質詢指出，日本的米價飆升，對台灣是很好的契機，除鼓勵農民種好米，這時候更要推外銷。現在日本雖買得到台灣米，但沒有明確品種，未來是否能品牌化，將美濃優質的「147米」、池上好米外銷日本。

陳駿季答詢說，如果台灣外銷到日本的米只是寫「台灣產」，的確不能凸顯地方特色，現在積極協助產地農會、大的集團產區進行品牌建構，對接對方的通路，就能直接將地區米的品牌帶上架。

邱議瑩表示，過去台灣人到日本旅遊時，都習慣帶日本米回台，但現在已經不一樣，台灣人去日本時會帶台灣米分享給日本朋友。台灣米已受到市場青睞，農業部應更努力推展台灣自有品牌米，品牌建立很重要，請農業部盡快規劃。

陳駿季說，不能只是因為日本現在缺米，趁機會把米外銷，希望米外銷到日本是持續性的，必須建立完整供應鏈，以及相關品牌、通路系統，會朝這方面來努力。未來日本米供應量恢復穩定後，還是能持續供應優質米到日本高端市場，「這是我們的目標」。

陳駿季指出，如果從台灣帶米到日本送禮，6公斤以下可以直接在機場檢疫，不需要事前取得檢疫證，農業部會整理流程，並盡量宣導。

台灣米2025年預估外銷日本超過1萬公噸，國民黨立委林德福詢問農業部，長遠來看這是曇花一現，還是會穩定成長。

陳駿季說，台灣米外銷日本策略，絕對不是因為日本短期短缺而大量推廣，是要建立完整供應鏈，透過品牌、品質，打到特定族群、市場，不管未來日本稻米未來是否回穩，都能進攻一定的市場，才是農業部的目標。

另外，林德福表示，若開放美國稻米零關稅進口，恐衝擊台灣稻米產業、犧牲台灣糧食安全。陳駿季說，台美關稅正在談判中，細節不方便多說，但農業部一定在確保糧食安全、產業永續的前提下，「我也承諾，盡農業部可能，絕對不會讓稻米在這波關稅裡面，處理到零關稅」。

農業部 日本 品牌

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