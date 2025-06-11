直播兒托法草案審查籲全民監督 四小黨籲修法來真的

「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」，除完善監視器制度外，保母如何讓大家找到令人放心的保母也是關鍵，並要能讓彼此信任。活動現場也全程直播法案審查情況，也讓民眾發言，盼全民監督並完善修法。

立法院衛生福利及環境委員會今排審「兒童托育服務法」草案，引發各界關注，虐兒受害者家屬、眾多在野黨及民團今早赴立法院開記者會，呼籲「別讓孩子繼續犧牲，兒托法來真的」，並直播審查情況，盼全民監督立法。

時代力量黨主席王婉諭表示，民間及時力過去在立院推動許久，如今終迎來修法契機，希望今逐條審查要讓民間相關訴求都能落實，不再有下一個「剴剴」；包含設監視影音畫面並雲端備份、保母監管大幅翻新、記點機制的完善、提升保母資料透明度等，讓大家能放心找合適保母。

兒虐受害者家屬「庭庭媽」表示，自己2歲的女兒在2022年於新北板橋某托嬰中心遭虐待身亡，至今三年仍未看見政府補漏洞。她提5項呼籲，強制托育場域監視並備份、建立吹哨者獎勵制度、加重虐童刑罰、虐待致死者應終身吊照並不得更換身份證資料、實施隨機訪查機制。

廷羽兒護執行長張芸萱指出，自己曾經歷孩子返家異常哭鬧、托育人員回應不當情況，卻因無監視而無法釐清。她發現許多托育人員訓練不足、不懂法規而逃避，影響托育品質；呼籲要有更現代化管理系統、合理報酬制度及專業分級考照，讓真心投入的托育人員能被看見及信任。

台灣基進黨主席王興煥認為，應徹底改善托育與社福系統，尤其不應導向重刑主義，社會安全網漏洞與一般托育是不同概念，要分別定政策。小民參政歐巴桑聯盟北區主任陳宛毓表示，當前制度讓保母低薪超時、家長在資訊不透明的環境中摸索決策，雙方都承受巨大壓力。台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，除大家共同訴求外，托育遴選也應由專業社工主責，同時要推動偏鄉與部落互助托育等。