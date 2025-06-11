快訊

不只洛杉磯！川普政府討論加派國民兵鎮壓全美其他城市示威潮

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

直播兒托法草案審查籲全民監督 四小黨籲修法來真的

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」。記者李成蔭／攝影
「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」。記者李成蔭／攝影

「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」，除完善監視器制度外，保母如何讓大家找到令人放心的保母也是關鍵，並要能讓彼此信任。活動現場也全程直播法案審查情況，也讓民眾發言，盼全民監督並完善修法。

立法院衛生福利及環境委員會今排審「兒童托育服務法」草案，引發各界關注，虐兒受害者家屬、眾多在野黨及民團今早赴立法院開記者會，呼籲「別讓孩子繼續犧牲，兒托法來真的」，並直播審查情況，盼全民監督立法。

時代力量黨主席王婉諭表示，民間及時力過去在立院推動許久，如今終迎來修法契機，希望今逐條審查要讓民間相關訴求都能落實，不再有下一個「剴剴」；包含設監視影音畫面並雲端備份、保母監管大幅翻新、記點機制的完善、提升保母資料透明度等，讓大家能放心找合適保母。

兒虐受害者家屬「庭庭媽」表示，自己2歲的女兒在2022年於新北板橋某托嬰中心遭虐待身亡，至今三年仍未看見政府補漏洞。她提5項呼籲，強制托育場域監視並備份、建立吹哨者獎勵制度、加重虐童刑罰、虐待致死者應終身吊照並不得更換身份證資料、實施隨機訪查機制。

廷羽兒護執行長張芸萱指出，自己曾經歷孩子返家異常哭鬧、托育人員回應不當情況，卻因無監視而無法釐清。她發現許多托育人員訓練不足、不懂法規而逃避，影響托育品質；呼籲要有更現代化管理系統、合理報酬制度及專業分級考照，讓真心投入的托育人員能被看見及信任。

台灣基進黨主席王興煥認為，應徹底改善托育與社福系統，尤其不應導向重刑主義，社會安全網漏洞與一般托育是不同概念，要分別定政策。小民參政歐巴桑聯盟北區主任陳宛毓表示，當前制度讓保母低薪超時、家長在資訊不透明的環境中摸索決策，雙方都承受巨大壓力。台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，除大家共同訴求外，托育遴選也應由專業社工主責，同時要推動偏鄉與部落互助托育等。

記者會後，現場也持續直播「兒托法」草案排審情況，並讓參與民眾一同發言。王婉諭強調，今天就是希望大家一起來監督排審情況，不能讓修法及改革只「換湯不換藥」；她同時也準備參與審查立委的名單，呼籲大家若有意見就直接打給立委辦公室表達訴求及持續監督。

「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」。記者李成蔭／攝影
「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」。記者李成蔭／攝影
「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」。記者李成蔭／攝影
「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」。記者李成蔭／攝影

托育 修法 保母

延伸閱讀

館長出發大陸當和平大使！直播10萬人收看：廁所都有門

讓孩子平安長大 王婉諭盼推動托育改革入法

反對醫師法細則修惡 牙醫界點名2人勿做「波波吳三桂」

新竹保母違規超收托育 4月大嬰僅收托3天就嗆奶窒息亡

相關新聞

台大準碩士生遭人冒名放棄報到 警揭搞鬼IP在南投

國立暨南國際大學陳姓畢業生3月下旬，獲悉已錄取終極目標的台灣大學碩士班，立刻上網完成報到，之後獲選為某實驗室研究生，但6月初突遭人以短短17秒冒名竄改「放棄報到」丟了學籍，他求助無門報警；龜山警方初步清查，IP位置在南投，將調閱使用者資料通知到案。

直播兒托法草案審查籲全民監督 四小黨籲修法來真的

「兒托法」修法情況持續引發關注，時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬等今開記者會籲「兒托法來真的」，除完善監視器制度外，保...

照片看歷史／1976年蔣經國視察中部工廠 親自操作鑽床

1976年6月11日，時任行政院長蔣經國赴台中縣（現與台中市合併升格）、台中市及彰化縣訪問，瞭解地方建設，巡視台中港工程狀況，並到中部地區幾家民營機械工廠參觀。蔣經國與埋頭苦幹的工人握手，同時勉勵各廠人員要充實新知，研究發展，為建設國家盡最大的努力。

【專家之眼】哈佛學生真不會2＋2？居敬而行簡

記者問川普(Donald John Trump)：「為什麼不想讓全世界最優秀最聰明的人來哈佛？」川普說：「我想啊！但他們...

從街頭走回書房 南方朔78歲辭世

作家、評論家南方朔九日下午因肺炎辭世，享壽七十八歲，家人表示，將規畫舉辦追思會。南方朔年輕時曾策畫參與街頭運動，與周天瑞...

曾為愛國放棄赴美 李遠看南方朔：不趨炎附勢的知識份子

作家、評論家南方朔9日下午因肺炎於醫院辭世，享壽78歲，家人表示將規劃舉辦追思會。南方朔年輕時曾策畫參與街頭運動，與周天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。