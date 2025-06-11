林佳龍陪賴總統接見原聲童聲合唱團 讓世界聽見台灣

外交部長林佳龍10日陪同總統賴清德在總統府接見5月底在梵蒂岡獻唱、剛結束歐洲巡演返台的台灣原聲童聲合唱團，並在總統府敞廳欣賞來自玉山、直達心靈的美妙歌聲。林佳龍表示，合唱團純淨且充滿穿透力的演出，不僅讓參觀總統府的民眾感到驚喜，更讓全場沉浸在天籟之音中。

林佳龍指出，在外交部協助與促成下，台灣原聲童聲合唱團剛完成教廷及義大利、德國、波蘭、奧地利等五國巡演，並在新任教宗良十四世公開接見活動中獻唱，寫下創舉。林佳龍說，賴總統在致詞時特別感謝合唱團用原住民的歌聲促進台灣和歐洲國家的交流，也讓世界聽見台灣。

林佳龍提到，駐教廷大使館也積極促成台梵兩國的合唱團「為和平而唱」，邀請已成立超過 1400 年，有「最接近天堂的聲音」美稱的西斯汀教堂兒童合唱團，和台灣原聲童聲合唱團交流，也展現文化外交和軟實力。

林佳龍表示，台灣原聲童聲合唱團由「社團法人台灣原聲教育協會」轄下原聲國際學院國中小部實驗教育機構的學生組成，七成團員來自南投布農族部落。林佳龍並回顧過往擔任立委期間，推動「實驗教育三法」，及在台中市長任內成立全國首座原住民族實驗小學「博屋瑪國小」，以傳承原住民傳統文化。林佳龍說，從政路上有幸參與許多原民政策推動，「如今看見孩子們站上國際舞台，心中特別感動」。

林佳龍提到，日前外交部也邀請屏東排灣族 PUZANGALAN 希望兒童合唱團赴日內瓦世界衛生大會（WHA）場外獻唱，透過原住民文化與歌聲為台灣發聲，也為世界獻上祝福。最後，林佳龍感謝每一位「外交小尖兵」，用最純淨的歌聲，讓世界聽見台灣及南島原民文化最美好的一面。