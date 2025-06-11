人事總處三面向培育公務員 AI 知能 已逾46萬人次選讀

立法院教育委員會11日排審《人工智慧基本法草案》，會中行政院人事總處指出，已在2024年6月6日核定「提升行政院公務人員 AI 知能實施計畫」，以三面向進行培訓，由上而下建立共識，由下而上推廣應用，全面提升各階層公務人員的 AI 知能，對於各委員所提出的相關草案會尊重相關主管機關意見與大院審議結果。

根據書面報告指出，近年來 AI 技術發展迅速，對各領域帶來深遠影響，為推動我國 AI 技術之研發與應用，應明確訂定政策方向與具體作法，及積極建構健全之研發與應用環境，並將相關規範予以制度化與法制化，以促進 AI 技術之完善發展與有效應用，前述委員與黨團提出「AI 基本法草案」與「AI 發展及管理條例草案」等 14 案，本總處尊重相關主管機關意見與大院審議結果。

人事總處說，行政院已於去年6月6日核定「提升行政院公務人員 AI 知能實施計畫」，本總處負責業務單位一般公務人員 AI 共通性知能培訓，以「高階領航」、「中階賦能」、「築基推廣」三大面向進行培訓，由上而下建立共識，由下而上推廣應用，全面提升各階層公務人員的 AI 知能。

在高階主管部分，人事總處已辦理 4 場次「高階人才 AI共識營」，全面調訓行政院部會首長及副首長、三級機關首長及副首長與二級機關司處長，協助政府高階主管掌握 AI發展趨勢與應用策略。在中階人才部分，已辦理 2 班期「AI 推動實務種子人才認證班」，以科長級以上業務單位主管為主要調訓對象，採設計思考及系統思考工作坊形式，培養各機關具備 AI 發想及應用導入能力之關鍵人力，2025年將持續辦理。

另為全面性建立公務人員 AI 通識與應用知能，人事總處會運用數位學習搭配實體訓練，於「ｅ等公務園＋學習平台」建置「AI 專區」，已逾 46 萬人次選讀，另辦理98 班期 AI 通識課程，協助公務同仁熟悉 AI 技術，進而應用於業務中。

為持續提升我國公務人員 AI 知能，人事總處自今年起結合專業機構規劃執行「AI 政府領航人才發展計畫」，規劃方案將於2026年至2030年間逐年推展落實，期達成政府部門運用 AI 提升行政效能、創新公共服務及優化政府治理之目標。