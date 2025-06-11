【專家之眼】哈佛學生真不會2＋2？居敬而行簡

記者問川普(Donald John Trump)：「為什麼不想讓全世界最優秀最聰明的人來哈佛？」川普說：「我想啊！但他們很多人需要補習數學。你知道嗎？那些學生不會做二加二的算術題，但他們能進哈佛。」有這種事嗎？本文就來聊聊哈佛的招生邏輯。

哈佛有它自己的利益，因此，做什麼事情、怎麼做，有它自己的考慮。因此，它的招生也是圍繞著它所抓住的利益而來，很難說就是為了學術，或者是公平。換言之，如果你的申請符合它的利益，你就會被錄取；反之，就會被拒絕。而所謂的利益主要分為三類：一類是現在就可以拿到的；一類是未來可拿到的；第三類是有故事性的申請者，有助於轉換成物質利益或減少來自於外界批評的，比方說，錄取幾個弱勢群體作為樣板。總之，你有沒有利用價值，取決於它的認定。要證據嗎？當然有：

Z-list，這是很多人都知道的。根據曝光的資訊顯示，哈佛「Z名單」不僅僅是一個名字清單，更是一種不見光的錄取機制，每年約有50- 60個名額，他們通常成績不佳、家庭背景特殊，例如政商名流。這些學生的家長通過其影響力或是大筆捐贈，讓他們的子女無需經過繁瑣的申請程序而直接錄取。

根據紐約時報2018年11月7日的報導，哈佛會優先考慮「A.L.D.C.」的申請人，他們是招募來的運動員(A)、哈佛大學畢業生的子女(L)；院長或主任興趣清單上的申請人，通常包括非常富有的捐贈者和知名人士的子女(D)；以及教職員工的子女（C）。那麼，這些特殊生占了整體多少比例呢？ALDC申請人只占申請總數的5%左右，但占到入學人數的30%。有ALDC身份的申請人的錄取率約為45%，而其餘學生的錄取率只有4.5%- 5%。

申請美國大學，也包括哈佛，必須繳交一大串的資料，包括：標準化考試成績( SAT 或 ACT )、GPA（績點）、課外活動簡歷、高中成績單、一份學校導師報告、高中畢業證書、申請表、小論文(Essay)、兩位老師的推薦信、作品集(如有需要)、讀書或學習計畫等等，還需要全面發展。因此申請者必須花很長時間的準備，才能交齊所有文件。大家有沒有想過，為什麼要讓整個過程耗時又繁瑣？又為什麼要提交那麼多資料？為什麼不願意像台灣以前的大學聯考一次解決？官方說法是要幫助學校全面評估申請者的學術能力和潛力。對此，我有完全不同的解讀。

在我看來，其中一個目的就是提高門檻，把一些人名正言順地排擠掉，就像台灣的學習歷程檔案（這一部份請參閱作者的另2篇文章：《陽交刀下留人》https://udn.com/news/story/121823/8784047、《為什麼學習歷程是偽善》https://udn.com/news/story/6656/8599308）。很多台灣的中下家庭的子弟因無法提交學習歷程檔案而無法申請入學，就只能參加分科考試，等於喪失了一個寶貴的機會，從而排除了好些競爭對手。

另一個目的就是要審查你，對你作一個全身的健康檢查，檢查你的利用價值以及你的「品行」。例如，看你在社交媒體上都發表些什麼言論。如果你的言論不政治正確，那就很抱歉，你已經被刷掉了，儘管你確實優秀、很正直、熱心公益、有社會責任感。又例如，你的爸爸是億萬富豪，又很「懂事」，那麼，恭喜你，你被錄取了。

哈佛大學的招生過程不透明、不公開。對於學生的錄取結果也只是簡單地回答 「是」或「否」，不作任何解釋。為什麼這麼做？官方說法是保護當事人，其實是方便自己黑箱作業。換言之，保密不過是見不得人的同義詞。否則，有什麼好保密的！整個招生制度的設計，從一開始，就不打算公平，所以，才設計出需要保密的申請入學這樣的制度。如果一開始就是公開的考試、同一張考卷，哪裡還需要保密呢？

台灣的多元入學就是仿效美國大學招生的一個邪惡制度！美其名為多元，其實是裝模作樣，藉口而已，而其真正用意是廣開後門，方便權貴子弟，要讓我們永世不得翻身！

大學作為知識的殿堂、人才培養的搖籃，曾經是推動社會公平與進步的力量。但如今，很多大學，不管是公立還是私立，台灣還是美國，早已異化，不只越來越像是一家以盈利為目的的私人企業，而且成了固化階層、阻止社會流動的利器。都是惡意的招生制度惹的禍啊！