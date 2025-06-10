曾為愛國放棄赴美 李遠看南方朔：不趨炎附勢的知識份子

作家、評論家南方朔9日下午因肺炎於醫院辭世，享壽78歲，家人表示將規劃舉辦追思會。南方朔年輕時曾策畫參與街頭運動，與周天瑞等人創辦新新聞雜誌，中年後從街頭走回書房，半生奉獻給閱讀和寫作，著作等身。他形容自己是「漂流型知識分子」、「最用功的民間學者」，認為記者和評論者要比其他行業更用功，才能領導時代。

文化部長李遠形容南方朔是「非常進步的知識份子典範」、也是不會趨炎附勢的知識份子，「我們會永遠懷念他。」

台大森林研究所畢業後，南方朔拿到美國大學提供的獎學金。沒想到那一年台美斷交，他毅然決定拒絕拿獎學金赴美的機會、選擇留在台灣「共赴國難」。媒體報導後他獲時任行政院長的蔣經國召見，個性反骨的他卻拒絕蔣彥士為他安排職位。此一愛國心讓南方朔日後成為黨外雜誌總主筆，策劃參與街頭運動。他曾和導演侯孝賢等人在大選前成立「族群平等行動聯盟」，對總統候選人及其陣營撕裂、分化族群的言行，提出批判與糾正。

南方朔當過記者，35歲時發現自己「簡單的寫作走不下去」，希望用接近學者的方式寫深度評論。從那時起，南方朔就以做「最用功的民間學者」自我期許。「做一個真正的學者，生命是不夠用的。」他把生命中大部分的熱情與時間拿來讀書、寫評論，為了寫作他典藏許多冷僻豐富的書籍，其中還包括一本愛爾蘭語字典。身處數位時代，南方朔不用電腦、不會上網，形容自己寧願「在沒有google的環境寫作」、家中就是一個圖書館、需要資料就自己動手找書、翻書。

南方朔的評論掌握社會脈動，關心年輕族群，知識廣博、論述鏗鏘有力，不論是在政治界或文化圈，都是重量級的好筆。

文化部長李遠表示，南方朔在1980年代，是「非常進步的知識份子的典範」，當時的台灣社會正歷經激烈的轉變，民間力量崛起，強權的控制正在逐漸瓦解。南方朔身體力行上街頭、撰寫文章批判政治。他引進很多從原文書上讀到的知識，消化之後用於台灣社會的各種進步理論、新潮思想。他嗜讀如命，將各式各樣的思想源源不斷的寫在專欄裡。「當時對所有求知若渴的年輕人而言，一定都會讀他的專欄，受到一點點啟發。」