避被告趁裁判確定前逃匿 研討引進「保全羈押」制度

法務部表示，與最高檢察署於今天共同舉辦「防逃法制研討會」，邀請審、檢、辯、學聚焦討論刑事訴訟法引進「保全羈押」制度，避免被告趁裁判確定前逃匿，並周延相關修法。

法務部表示，今天舉辦的「防逃法制研討會」，邀請審、檢、辯、學聚焦討論刑事訴訟法引進「保全羈押」制度的可行性，以避免被告利用上訴制度或裁判確定前空窗期逃匿。

新聞稿指出，近期有重大犯罪被告逃匿案件，引發社會高度關注，須檢視現行防逃法制面是否有不足之處，並進行檢討。

法務部指出，相較於美國、日本、德國的立法例，國內現行法制欠缺有效保全刑罰執行制度。法務部之在民國105年間即已發函建議司法院修正刑事訴訟法，增訂保全羈押制度相關規定，包括明定宣判時被告有到庭義務、經判處一定刑期以上時，法院應當庭審酌是否羈押，以確保後續上訴程序或判決確定後的執行；另於今年3月20日再度函請司法院推動修法，以遏止逃亡事件發生。

這次研討會邀請法官、檢察官、律師及學者專家共同針對「保全羈押」相關規定進行深入討論，藉由多元觀點、交流對話，期能周延相關修法，建構嚴密防逃法制，確保國家刑罰權行使。