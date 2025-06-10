從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲

作家、評論家南方朔9日下午辭世，享壽80歲。家人證實他因肺炎於醫院辭世，目前規劃舉辦追思會。

南方朔本名王杏慶，一九四六年生，台大森林系、森林研究所畢業，文化大學實業計劃研究所博士結業。曾任中國時報記者、專欄組主任、副總編輯、主筆與新新聞總主筆。他著作等身，曾出版《語言是我們的居所》、《語言是我們的星圖》、《語言是我們的海洋》、《在語言的天空下》、《世紀末抒情》、《有光的所在》、《給自己一首詩》等著作。

南方朔年輕時毅然脫離體制、催發民間力量，擔任黨外雜誌總主筆，並策劃參與街頭運動。他曾和導演侯孝賢、作家朱天心等人在大選前成立「族群平等行動聯盟」，對總統候選人及其陣營撕裂、分化族群的言行，提出批判與糾正。

之後他從街頭走回書房，曾說「做一個真正的學者，生命是不夠用的。」南方朔把大部分的時間都拿來讀書、寫評論，建議每個人的床頭書都應該擺上一本《漢賦》，為了寫作他典藏許多冷僻豐富的書籍，其中還包括一本愛爾蘭語字典。他的評論掌握社會脈動，關心年輕族群，論述鏗鏘有力，是文化政治上重量級的大師。

記者曾參訪其書房，叼著一根菸的南方朔盤坐書桌前，一旁堆起來的書和雜誌，幾乎和他一樣高。南方朔的書房位在二樓的小閣樓，居高臨下，正是家中的心臟位置。書房最高處放著祖先的牌位，「因為書是最崇高的，所以祖先牌位也應該放在最崇高的地方。」這是南方朔對書的態度。

南方朔買書藏書相當瘋狂，一旦迷上了誰，就會瘋狂地收藏他所有的作品。他是張愛玲迷，不僅上天下海蒐尋張愛玲作品的繁簡字體版，就連張愛玲祖父張佩綸的著作、有關張家家族史的史書，南方朔也不放過。有一年他到芝加哥大學做研究，逛書店時一口氣將架上所有的出版品買回來，「總有一天用得到！」出手的豪氣，只有南方朔這樣的書癡才辦得到。

閱讀、寫作占據了南方朔所有生活。南方朔曾向記者細數自己一天的生活作息，除了一起床先澆花，上午、傍晚各溜狗一次，剩餘的時間他都窩在書桌前，手持一杯茶、一根菸，沉浸在幽幽的書香中。「大海太大，撿到一點算一點。」這是他的讀書哲學。

作家劉克襄是南方朔的多年鄰居。但他這幾天到阿里山爬山，聽到鄰居辭世的消息相當驚訝。他表示，南方朔多數的時間都躲在房間中讀書寫文章，晚年反而因為南方朔會到中庭曬太陽，兩人多了見面的機會。他說每次和南方朔打招呼，他便會笑得像個孩子。