快訊

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

徐佳青頒發全球傑出僑生校友 盼僑教制度邁向百年

中央社／ 台北10日電

僑委會委員長徐佳青今天頒發全球傑出校友獎時表示，僑教政策70年來培育近20萬名學生，僑委會將持續打造更好的環境，也期望僑生校友陪伴僑教制度穩健邁向100年。

僑委會今天舉行「2025年全球傑出僑生校友頒獎典禮」，由僑委會委員長徐佳青親自頒發獎項給17位來自馬來西亞、香港，韓國、泰國、緬甸、柬埔寨、新加坡及寮國的得獎人。

徐佳青致詞時表示，中華民國台灣的僑教政策70年來培育了17萬僑生，加上逾2萬海青班校友，已接近20萬名學生，且近年國籍組成是越來越多元；尤其在新興科技、AI半導體、綠能、醫療等台灣優勢產業發展下，吸引更多學子來台學習。

徐佳青提到，僑委會3年前推動僑生獎學金制度，提供4年總額104萬元補助，與台灣20多所大專院校合作推出聯名獎學金機制，讓學生無後顧之憂地追求學業與興趣。

徐佳青說，期許年輕一輩學子繼續往更高的方向邁進，僑委會將持續與相關單位協力打造一個更好的環境，也期望僑生校友能持續給予建議與支持，陪伴僑生制度穩健邁向100年。

獲得僑務貢獻獎、來自泰國的張玲琴分享，幼時隨父母移居泰國，長大回到台灣升學並精進中文能力，更珍惜語言與文化的價值；返回泰國後，將投入教育領域，協助更多年輕人透過語言與技能的學習拓展國際視野，也希望能促進與台灣的雙向交流。

泰國 徐佳青 僑委會

延伸閱讀

持公費留考資格 她成功申請進入諾貝爾獎得主實驗室

證交所赴泰 拓ETF商機

尋求南向商機 投信投顧公會偕證交所訪泰國

獎學金30萬每天還省3小時通勤 他捨建中在地就學念基中

相關新聞

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲

作家、評論家南方朔9日下午辭世，享壽80歲。家人證實他因肺炎於醫院辭世，目前規劃舉辦追思會。

原聲童聲合唱團教廷獻唱 賴總統：讓世界聽見台灣

賴清德總統今天接見台灣原聲童聲合唱團時，肯定合唱團日前於教廷獻唱，並至歐洲多國國際巡演，用原住民的歌聲促進台灣和教廷的交...

病友手書「健保嚴苛」陳情 劉建國：癌症不該是有錢人病

肺癌是新國病，與肺癌、大腸癌及乳癌並列前3名癌別，衛福部健保署今年6月起擴大給付晚期肺癌免疫治療，預估每年近2千肺癌家庭...

捷運汐科站聯開案有機會？侯友宜：持續與內政部溝通

捷運汐東線已經動工，預計本周試挖。新北市議員張錦豪今天總質詢指出，汐東線聯開案重點放在社後機廠，但周邊交通根本無法負荷，...

萬海旺春輪爆炸2台籍船員失蹤 陳世凱：已洽請印方協助搜救

萬海旗下旺春輪在印度西岸海面爆炸起火，船長已棄船。交通部長陳世凱今天說，有2名台籍船員失蹤，有特別拜託印度海事單位繼續協...

曝手搖鮮奶茶「非鮮奶」 綠委：業務用乳是鮮奶詐騙

許多咖啡廳、飲料店使用的鮮奶均為「業務用奶」，但民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、郭昱晴、伍麗華今揭露實際成分除水與生乳外，仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。