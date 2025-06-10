徐佳青頒發全球傑出僑生校友 盼僑教制度邁向百年

僑委會委員長徐佳青今天頒發全球傑出校友獎時表示，僑教政策70年來培育近20萬名學生，僑委會將持續打造更好的環境，也期望僑生校友陪伴僑教制度穩健邁向100年。

僑委會今天舉行「2025年全球傑出僑生校友頒獎典禮」，由僑委會委員長徐佳青親自頒發獎項給17位來自馬來西亞、香港，韓國、泰國、緬甸、柬埔寨、新加坡及寮國的得獎人。

徐佳青致詞時表示，中華民國台灣的僑教政策70年來培育了17萬僑生，加上逾2萬海青班校友，已接近20萬名學生，且近年國籍組成是越來越多元；尤其在新興科技、AI半導體、綠能、醫療等台灣優勢產業發展下，吸引更多學子來台學習。

徐佳青提到，僑委會3年前推動僑生獎學金制度，提供4年總額104萬元補助，與台灣20多所大專院校合作推出聯名獎學金機制，讓學生無後顧之憂地追求學業與興趣。

徐佳青說，期許年輕一輩學子繼續往更高的方向邁進，僑委會將持續與相關單位協力打造一個更好的環境，也期望僑生校友能持續給予建議與支持，陪伴僑生制度穩健邁向100年。

獲得僑務貢獻獎、來自泰國的張玲琴分享，幼時隨父母移居泰國，長大回到台灣升學並精進中文能力，更珍惜語言與文化的價值；返回泰國後，將投入教育領域，協助更多年輕人透過語言與技能的學習拓展國際視野，也希望能促進與台灣的雙向交流。