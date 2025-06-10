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原聲合唱團唱進梵蒂岡 賴總統：讓世界聽見台灣

中央社／ 台北10日電

總統賴清德今天接見台灣原聲童聲合唱團，肯定他們日前在教廷獻唱並到歐洲多國巡演，用原住民的歌聲促進台灣和教廷的交流，也讓世界聽見台灣。

賴總統上午在總統府接見台灣原聲童聲合唱團，他首先欣賞合唱團的表演，隨後致詞感謝團員們今天一早下飛機，特別到總統府快閃演出。

總統說，台灣原聲童聲合唱團果然是來自台灣玉山的天籟之音，讓在場眾人聽得如癡如醉，感謝合唱團帶來優美動人的音樂饗宴。

賴總統提到，非常佩服團員們小小年紀就完成非常不簡單的創舉。上個月前副總統陳建仁代表國家前往教廷，參加天主教新教宗良十四世（Pope Leo XIV）的就職典禮，這次合唱團到教廷也透過獻唱與教宗互動，促進台灣和教廷的交流。

總統說，看到團員們用拉丁文向教宗說「台灣為你加油」並演唱，令人感動。不僅如此，在義大利和世界知名的西斯汀教堂合唱團聯合演出，又馬不停蹄前往波蘭、德國、奧地利完成國際巡演。音樂是世界共通的語言，在世界最神聖的殿堂唱歌給全世界聽，用原住民的歌聲，讓世界聽見台灣。

賴總統同時感謝台灣原聲教育協會以及團長馬彼得，2008年和幾位退休老師一起成立音樂學校、創立合唱團，帶孩子錄製專輯、出國巡演，這些年成果豐碩，令人欽佩。馬彼得不僅透過教育耕耘部落發展，也透過音樂培養孩子的自信心和夢想，這幾年更創辦12年一貫的原住民實驗學校，用心傳承原住民族文化，帶領部落孩子邁向更廣闊的未來。

賴總統期許原聲童聲合唱團繼續傳唱，用音樂傳承原住民的文化與精神，實現更多的夢想。

音樂 良十四世 梵蒂岡 教廷 原住民族

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