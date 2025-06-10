原民會公布114年歲時祭儀 符合身分可放假3天

原民會今天上網公布今年度原住民族歲時祭儀放假日期，屬原住民本人、配偶或直系血親的歲時祭儀可放假3天；公告日已過布農族射耳祭，原民會表示，已請地方政府再次協助調查下半年各族群的祭儀區間。

為尊重原住民族文化與傳統，並保障族人參與歲時祭儀的權益，原住民族委員會9日正式公告114年度歲時祭儀放假日期，並於今天上網提供查詢；自今年5月30日起，原住民族歲時祭儀放假日為3天。

原民會說明，歲時祭儀屬於國定假日，所以「歲時祭儀假」不需檢附參與活動證明；具原住民身分者，可依本人、配偶或直系血親尊親屬所屬民族的歲時祭儀放假。此外，可選擇分次或連續放假。

根據原民會公布原住民族歲時祭儀放假日期，布農族的射耳祭時間為3月1日至5月31日。在原民會臉書有民眾留言指出，全國16族只有布農族無法放到3天，請原民會審慎處理，勿忽視族人權益。

原民會於臉書留言說明，由於法律正式生效日剛好已近布農族的射耳祭尾聲，如果有配偶、或是父母屬於其他族群，可再參考該族群下半年度的祭儀區間申請放假；目前也啟動請地方再次協助調查下半年各族群的祭儀區間，會盡快統整地方意見並依法辦理公告作業。