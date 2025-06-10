快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

原民會公布114年歲時祭儀 符合身分可放假3天

中央社／ 台北10日電

原民會今天上網公布今年度原住民族歲時祭儀放假日期，屬原住民本人、配偶或直系血親的歲時祭儀可放假3天；公告日已過布農族射耳祭，原民會表示，已請地方政府再次協助調查下半年各族群的祭儀區間。

為尊重原住民族文化與傳統，並保障族人參與歲時祭儀的權益，原住民族委員會9日正式公告114年度歲時祭儀放假日期，並於今天上網提供查詢；自今年5月30日起，原住民族歲時祭儀放假日為3天。

原民會說明，歲時祭儀屬於國定假日，所以「歲時祭儀假」不需檢附參與活動證明；具原住民身分者，可依本人、配偶或直系血親尊親屬所屬民族的歲時祭儀放假。此外，可選擇分次或連續放假。

根據原民會公布原住民族歲時祭儀放假日期，布農族的射耳祭時間為3月1日至5月31日。在原民會臉書有民眾留言指出，全國16族只有布農族無法放到3天，請原民會審慎處理，勿忽視族人權益。

原民會於臉書留言說明，由於法律正式生效日剛好已近布農族的射耳祭尾聲，如果有配偶、或是父母屬於其他族群，可再參考該族群下半年度的祭儀區間申請放假；目前也啟動請地方再次協助調查下半年各族群的祭儀區間，會盡快統整地方意見並依法辦理公告作業。

布農族 原民會 原住民族

延伸閱讀

原民會價購台糖地還族人 台東民代籲擴大還地於民

原住民改名限一次？ 內政部：基於文化慣俗改名不受限

聽過「歲時祭儀假、多元文化假」嗎？成功大學學生今起可請

「這一天等75年！」 原民會交付土地權狀給台東19族人

相關新聞

病友手書「健保嚴苛」陳情 劉建國：癌症不該是有錢人病

肺癌是新國病，與肺癌、大腸癌及乳癌並列前3名癌別，衛福部健保署今年6月起擴大給付晚期肺癌免疫治療，預估每年近2千肺癌家庭...

捷運汐科站聯開案有機會？侯友宜：持續與內政部溝通

捷運汐東線已經動工，預計本周試挖。新北市議員張錦豪今天總質詢指出，汐東線聯開案重點放在社後機廠，但周邊交通根本無法負荷，...

萬海旺春輪爆炸2台籍船員失蹤 陳世凱：已洽請印方協助搜救

萬海旗下旺春輪在印度西岸海面爆炸起火，船長已棄船。交通部長陳世凱今天說，有2名台籍船員失蹤，有特別拜託印度海事單位繼續協...

曝手搖鮮奶茶「非鮮奶」 綠委：業務用乳是鮮奶詐騙

許多咖啡廳、飲料店使用的鮮奶均為「業務用奶」，但民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、郭昱晴、伍麗華今揭露實際成分除水與生乳外，仍有...

總統府共諜滲透案起訴 民進黨4名前黨工遭求處重刑

•總統府被共諜滲透案，台北地檢署羈押4名民進黨前黨員黃取榮等人，今天依國家機密保護法「洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區」等罪嫌起訴4人，具體求刑5年至9年以上徒刑，認定黃取榮、邱世元分別收受大陸地區情工人員工作報酬新台幣607萬7500元、221萬6924元。黃取榮涉犯發展組織罪嫌部分，今天也一併由台灣高等檢察署依發展組織罪嫌起訴，今早4人均移審台北地方法院。

影／美國商會公布2025白皮書 籲打造韌性台灣

台灣美國商會今天上午發表「2025台灣白皮書」，呼籲打造韌性台灣，商會表示，2024年白皮書中所列97項議題中，有9項已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。