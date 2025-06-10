快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

外交部：商展助企業海外市場 下半年赴中南美推電動車

中央社／ 台北10日電

外交部今天表示，海外商展暨市場推廣計畫下半年將前往多個友邦及立陶宛參加商展，提升台灣產品國際能見度，另籌組「2025年中南美洲電動車拓銷團」，率國內電動車業者前往墨西哥、瓜地馬拉、巴拉圭及巴西交流合作。

外交部上午舉行例行記者會，國際合作及經濟事務司副司長林美呈於業務簡報指出，外交部委託對外貿易發展協會，辦理今年度海外商展暨市場推廣計畫，透過籌組訪問團參加國際商展，或赴友邦自辦台灣商展，強化與各國經貿連結，深化多邊合作基礎。

林美呈表示，7月將辦理「台灣帛琉商品暨文化展」，並參加「巴拉圭博覽會暨巴西貿易洽談會」，該展設置「台灣館」為每年展會亮點，預期將吸引巴國政要及各界參觀，宣傳台灣產品與國家形象。

林美呈說，9月預計參加「2025年史瓦帝尼國際商展」，展現台史雙邊技術合作成果，提升台灣優質產品國際能見度；也將參與「2025年波羅的海生命科學論壇暨展覽」，深化與立陶宛在科技及生技領域合作。

林美呈提到，11月規劃組團參加「2025年瓜地馬拉五金建材展」，並預計設置「永續綠能專區」，協助瓜國推動綠色產業轉型，提升台灣企業在中美洲市場能見度；另將舉辦「2025年聖露西亞台露夥伴關係展」，擴大邀請台灣永續觀光業者參展。

此外，林美呈表示，為拓展台灣電動車產業版圖，外交部將於今年籌組「2025年中南美洲電動車拓銷團」，邀請國內電動車及供應鏈業者前往墨西哥、瓜地馬拉、巴拉圭及巴西等國交流，促進合作，協助在地業者認識台灣在綠能與智慧交通的領先技術與實力。

至於上半年活動，林美呈說，台灣業者已於3月26日至27日參加於澳洲昆士蘭州布里斯本舉辦的「Solar& Storage Live」展覽，擴展台灣於亞太區域的產業布局，並為爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）創造有利條件。

電動 瓜地馬拉 外交部

延伸閱讀

扔石頭、燒電動車…洛杉磯抗議活動要如何定義變暴動？

洛杉磯抗議升溫 外交部：目前未傳出有我僑民捲入衝突

帛琉台商捲入吸金詐騙 外交部澄清「他非訪團成員」

洛杉磯暴動 外交部：目前未有台灣僑民捲入

相關新聞

病友手書「健保嚴苛」陳情 劉建國：癌症不該是有錢人病

肺癌是新國病，與肺癌、大腸癌及乳癌並列前3名癌別，衛福部健保署今年6月起擴大給付晚期肺癌免疫治療，預估每年近2千肺癌家庭...

捷運汐科站聯開案有機會？侯友宜：持續與內政部溝通

捷運汐東線已經動工，預計本周試挖。新北市議員張錦豪今天總質詢指出，汐東線聯開案重點放在社後機廠，但周邊交通根本無法負荷，...

萬海旺春輪爆炸2台籍船員失蹤 陳世凱：已洽請印方協助搜救

萬海旗下旺春輪在印度西岸海面爆炸起火，船長已棄船。交通部長陳世凱今天說，有2名台籍船員失蹤，有特別拜託印度海事單位繼續協...

曝手搖鮮奶茶「非鮮奶」 綠委：業務用乳是鮮奶詐騙

許多咖啡廳、飲料店使用的鮮奶均為「業務用奶」，但民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、郭昱晴、伍麗華今揭露實際成分除水與生乳外，仍有...

總統府共諜滲透案起訴 民進黨4名前黨工遭求處重刑

•總統府被共諜滲透案，台北地檢署羈押4名民進黨前黨員黃取榮等人，今天依國家機密保護法「洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區」等罪嫌起訴4人，具體求刑5年至9年以上徒刑，認定黃取榮、邱世元分別收受大陸地區情工人員工作報酬新台幣607萬7500元、221萬6924元。黃取榮涉犯發展組織罪嫌部分，今天也一併由台灣高等檢察署依發展組織罪嫌起訴，今早4人均移審台北地方法院。

影／美國商會公布2025白皮書 籲打造韌性台灣

台灣美國商會今天上午發表「2025台灣白皮書」，呼籲打造韌性台灣，商會表示，2024年白皮書中所列97項議題中，有9項已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。