病友手書「健保嚴苛」陳情 劉建國：癌症不該是有錢人病

肺癌是新國病，與肺癌、大腸癌及乳癌並列前3名癌別，衛福部健保署今年6月起擴大給付晚期肺癌免疫治療，預估每年近2千肺癌家庭受惠。台灣癌症基金會今舉行擴大給付記者會，立法委員劉建國拿出去年病友陳情時，手繪的肺癌給付困境表，導數第5行提到「健保嚴苛」，他表示，許多病友團體共同發聲，盼癌症不要同病不同命，「癌症不該是好野人（台語，有錢人）病。」

劉建國說，健保資源分配必須慎重，2023年開始，許多癌症團體不斷發聲，希望癌症治療不要因為病人經濟狀況有差別，不應該「有錢人能用比較好的治療，沒錢人用的治療比較差」，國人健康應平等看待。

目前政府提出降低癌症死亡率三分之一，劉建國說，在醫師治國情況下，癌症用藥給付速度應該加快、標準應該拉高，感謝各界發出正義之聲，讓健保署長石崇良聽見，並盡快做出增加給付規定，但癌症新藥基金今年僅50億，希望未來增加至百億元。

石崇良表示，健保署6月1日起給付免疫治療合併化療，是肺癌治療重要一步，國內最大宗肺癌類別是肺腺癌，其中約6成為EGFR變異，去年起健保開始給付第3代標靶藥物，由於第4期晚期肺癌，占比仍高達4成，這類晚期肺癌病人，需要藥物導入改善，免疫治療對於非EGFR病人是重要治療環節，納入給付後，每年適用人數約2千人，人年藥費100萬元，一年共花費健保20億元。

「明明有更合適、更好治療，卻因經濟無力負擔而放棄，作為病團代表，我非常清楚那種無力感。」台灣癌癌症基金會副執行長蔡麗娟說，肺癌長期占據癌症死亡人數第一名，為國人健康最大威脅，過去病友治療存在諸多困境，本次擴大給付是制度接住患者重要里程碑，更樹立國際肺癌照護標竿，也是接軌國際治療指引重要一步。

台灣胸腔重症暨加護醫學會理事長陳育民表示，若新藥無法普及，醫療科技再發達，都難以降低死亡率，本次健保擴大給付，將是全民健康轉捩點，免疫治療底是國內外標準治療，不論是美國癌症治療指引，或國內5大醫學會指引，皆建議無腫瘤基因突變晚期肺腺癌患者，應第一線使用免疫治療藥物，或以免疫治療合併化療。