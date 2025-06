南山人壽股東會報佳績 尹崇堯：致力實踐「未來 有備而來」品牌承諾

南山人壽今日舉行股東會,董事長尹崇堯指出,今年將是南山人壽「大步向前的一年」。 圖/南山人壽 提供

南山人壽今日召開股東常會,南山人壽董事長尹崇堯在致股東報告書中提及,南山人壽作為保險業永續健康領航者,致力實踐「未來 有備而來」的品牌承諾,面對全球經濟快速變化,高齡少子化趨勢等,持續透過創新保險商品、多元化的服務,用心照顧每一位保戶。自113年年初重返投資型保險商品市場後,堅守保險本業職能守護保戶及社會,憑藉穩健及專業的經營實力,締造佳績,稅後獲利較去年增長,合併資產總值113年底超過5.6兆元;合併淨值約3,563億元;合併稅後淨利約425億元,年成長92%,創下歷史次高的紀錄。

南山人壽今(11)日召開民國114年股東常會,憑藉穩健及專業的經營實力,創造亮眼績效,將持續透過「服務賦能」、「數位賦能」兩大發展引擎,為保戶規劃人生歷程之所需,讓「未來 有備而來」。 圖/南山人壽 提供

憑藉穩健及專業的經營實力,南山人壽113年合併資產規模達新臺幣(下同)5.6兆元,合併稅後淨利約425億元,年成長92%,創下歷史次高紀錄。回顧113年,南山人壽在全球國際局勢動盪的環境下,仍不斷提供優質保障型、意外及健康險等多元化商品,全年累計合併新契約保費約843億元,較前一年同期增加約21%,將持續透過「服務賦能」、「數位賦能」兩大發展引擎大步向前,為保戶規劃人生歷程之所需,讓「未來 有備而來」。

在整體策略佈局部分,南山人壽驅動「服務賦能」、「數位賦能」兩大發展引擎,服務賦能面向,竭力推動永續健康,厚植國人的健康資本,包含:展開大規模的線上問卷調查並分析其結果,發表《2024國人生活習慣趨勢大調查》,以喚醒國人對於健康風險的意識;關注特定族群的需求,攜手在地醫療院所,解決偏鄉醫療資源及健康識能不足等問題、針對超高齡社會現況推動「失智友善計畫」;成立反詐行動小組,降低詐騙事件的發生,協助守護民眾的財務健康。

而在數位賦能部分,南山人壽持續運用數位技術提升服務效率與客戶體驗。成立「Beyond Lab」,結合AI與機器學習開發智能模組,優化業務流程,例如打造「法遵AI智能助理」提升法遵作業效率,並榮獲113年「法律 x 法遵科技黑客松」最高榮譽金獎。此外,也推出智能客服「透透 Talk Talk」,運用AI自然語言理解技術,回應客戶需求。同時首創金融Fast-ID技術應用於行動投保,使身分驗證與投保更快速、安全,有效提升效率並降低詐欺風險。

此外,南山人壽重視企業永續,擁抱創新與數位發展,今年四月正式成立全新的數位轉型基地(DX Union),整合資訊、數位、資安及體驗的數位轉型聯隊,為數位創新人才打造嶄新的辦公空間,創造開放、多元、彈性的健康職場環境,同時,更鼓勵業務夥伴及內勤員工,將健康意識帶給更多的保戶,於全台多處舉辦內外勤專屬的運動賽事NS OPEN,113年亦更首度冠名贊助「2024南山人壽臺北城市創意路跑」,吸引逾萬名的內外勤夥伴、保戶、民眾響應。

113年是南山人壽發展卓越並深獲肯定的一年,踏實履行「誠信第一、服務至上」的企業價值觀,因此,除了名列金融監督管理委員會首屆「永續金融評鑑」保險業排名前20%企業外,亦榮獲財經媒體《財資》(The Asset) 2025年“The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025”的“年度最佳保險業資本債Best Insurance Capital Bond”獎項。同時成為臺灣保險業首度榮獲國際開放標準組織(The Open Group)頒發「創新卓越獎」(Awards for Innovation and Excellence) 的公司,更獲得亞洲保險業獎(Asia Insurance Industry Awards, AIIA)「年度最佳壽險公司 (Life Insurance Company of the Year)」。113年累計奪得國內外共67個大獎,獲獎數再創新高,卓越表現深獲國內外媒體、社會大眾及主管機關之肯定。

展望今年,是南山人壽「大步向前的一年」,面對即將接軌國際保險會計準則IFRS 17及新一代清償能力制度所帶來的轉變,以及超高齡社會的結構性挑戰,保險產業正站在轉型與創新的重要關鍵點。南山人壽深刻理解此一局勢,將繼續秉持「穩健前行、與時俱進」的精神,積極調整經營步伐,從更宏觀的永續健康視角出發,致力提升商品與服務體系,成為保戶在人生不同階段中,最值得信賴的健康與財務守護者。

南山人壽致力發揮保險業的影響力,鼓勵國人擁抱健康百歲人生,想了解更多南山人壽永續健康承諾與行動,歡迎至南山人壽永續健康領航者網站查看。