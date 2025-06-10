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捷運汐科站聯開案有機會？侯友宜：持續與內政部溝通

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
捷運汐東線已經動工。新北市捷運局提供
捷運汐東線已經動工。新北市捷運局提供

捷運汐東線已經動工，預計本周試挖。新北市議員張錦豪今天總質詢指出，汐東線聯開案重點放在社後機廠，但周邊交通根本無法負荷，為何不把聯開案移至位於精華區的捷運汐科站。新北市長侯友宜表示，汐科站周邊因是保護區，當初都市計畫通盤檢討考量坡度等問題被否決，會持續與內政部溝通，「這塊地好好用會不得了」。

張錦豪今天總質詢指出，汐止戶籍人口21萬人，實際上居住超過30萬人，汐東捷運聯開案配置，汐止社后有13萬坪容量，區公所部分則有4萬多坪，但目前還沒看到任何公益設施規畫，市府應把醫療專區、社會福利、長照公托考量納入。

張錦豪說，目前聯開案社后機場容量最多，即便有規畫都市計畫道路，卻還是沒有連接重要幹道與北市地區，若只靠北山大橋，最後人還是會全部塞在裡面。

張錦豪認為，捷運系科站緊鄰新台五路、二高等重要聯外道路，也有商業區、住宅區，加上位於汐止精華區，為何不考慮把聯開案做在這裡？不管是社宅、交通轉運站或是醫療，他都會支持。

侯友宜表示，聯開案件回饋鄉里部分都會納入，有什麼單位會進來，目前還要討論一段時間。至於汐科站周邊，侯直言「這塊土地好的不得了」，市府也希望能夠按照議員的想法，但因為是保護區，內政部有意見，如此一來，確實會影響地方發展。

城鄉局長黃國峰說，當初汐止都市計畫第三次通盤檢討有人提出變更，但因為地形比較陡峭，沒有獲得中央支持；捷運局長李政安說，汐東捷運會在這邊落墩，但地基會打比較深，開發區則還會牽涉坡度等問題。

侯友宜說，還會持續跟部溝通，若專家學者覺得不適合發展，也不見得得做聯開案，也可做其他發展，會請城鄉局持續與內政部溝通。

另張錦豪也建議，汐東捷運預計本周四試挖，包括同心路等路段會封路，市府除了封閉車道、交通管制，對於相關大塞車，是否有協調公車、台鐵加開班次？

侯友宜說，捷運施工一定沒完全避開擁塞，市府除了調撥車道，也會加派義交，並成立應變小組，交控中心隨時掌握，尤其若遇上雨天也會變動， 有快速應變排除配套。

捷運 張錦豪

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