萬海旺春輪爆炸2台籍船員失蹤 陳世凱：已洽請印方協助搜救

萬海旗下旺春輪在印度西岸海面爆炸起火，船長已棄船。交通部長陳世凱今天說，有2名台籍船員失蹤，有特別拜託印度海事單位繼續協助搜救。

法新社報導，印度海岸警衛隊飛機拍攝的照片顯示，旺春輪船上冒出濃濃黑煙，貨櫃似乎被強烈的爆炸力道拋出。萬海昨天指出，船上有22名船員，4名船員失蹤，在相關單位協助下，生還船員將被妥善安排及接受必要的醫療服務。

陳世凱今到野柳地質公園聽取航港局，簡報擱淺在野柳岬的鈺洲啟航輪善後進度時，媒體詢問交通部對旺春輪事故掌握的資訊。

陳世凱說，印度的海事單位目前正在搜救當中，22名船員中有6人是台籍，目前有幾名船員失蹤，其中2人是台籍，已特別拜託印度的海事單位能夠幫忙，繼續協尋的動作。