快訊

夏至禁忌曝光！開運要拜土地公…命理師曝「1職業」有拜有業績

零公里二手車暴增 陸汽車業的「恒大」快要爆了？

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

聽新聞
0:00 / 0:00

萬海旺春輪爆炸2台籍船員失蹤 陳世凱：已洽請印方協助搜救

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
萬海旗下旺春輪在印度西岸海面爆炸起火，交通部長陳世凱今天說，有2名台籍船員失蹤，有特別拜託印度海事單位繼續協助搜救。記者邱瑞杰／攝影
萬海旗下旺春輪在印度西岸海面爆炸起火，交通部長陳世凱今天說，有2名台籍船員失蹤，有特別拜託印度海事單位繼續協助搜救。記者邱瑞杰／攝影

萬海旗下旺春輪在印度西岸海面爆炸起火，船長已棄船。交通部長陳世凱今天說，有2名台籍船員失蹤，有特別拜託印度海事單位繼續協助搜救。

法新社報導，印度海岸警衛隊飛機拍攝的照片顯示，旺春輪船上冒出濃濃黑煙，貨櫃似乎被強烈的爆炸力道拋出。萬海昨天指出，船上有22名船員，4名船員失蹤，在相關單位協助下，生還船員將被妥善安排及接受必要的醫療服務。

陳世凱今到野柳地質公園聽取航港局，簡報擱淺在野柳岬的鈺洲啟航輪善後進度時，媒體詢問交通部對旺春輪事故掌握的資訊。

陳世凱說，印度的海事單位目前正在搜救當中，22名船員中有6人是台籍，目前有幾名船員失蹤，其中2人是台籍，已特別拜託印度的海事單位能夠幫忙，繼續協尋的動作。

陳世凱 失蹤 印度

延伸閱讀

史哲接掌高鐵成話題 陳世凱：程序走完再報告

史哲任高鐵董座 許宇甄：踐踏交通專業

基隆鐵路地下化吹號角 林沛祥盼「土地再活化」

今鐵道節 陳世凱：交通部持續與台鐵攜手並進 讓民眾感受蛻變與進步

相關新聞

屏東糕點師轉型做「宴王點心」 研發逾百種糕餅獻神明

屏東市歸來的糕點師陳義恭10年前回鄉開了一家烘焙坊，原本單純開店賣麵包，5年前因緣際會下接觸「宴王點心」行業，如今他將此做為專職，研發出超過百種點心，因外型多樣可愛、用料實在，生意愈做愈順利，訂單滿滿。

捷運汐科站聯開案有機會？侯友宜：持續與內政部溝通

捷運汐東線已經動工，預計本周試挖。新北市議員張錦豪今天總質詢指出，汐東線聯開案重點放在社後機廠，但周邊交通根本無法負荷，...

萬海旺春輪爆炸2台籍船員失蹤 陳世凱：已洽請印方協助搜救

萬海旗下旺春輪在印度西岸海面爆炸起火，船長已棄船。交通部長陳世凱今天說，有2名台籍船員失蹤，有特別拜託印度海事單位繼續協...

曝手搖鮮奶茶「非鮮奶」 綠委：業務用乳是鮮奶詐騙

許多咖啡廳、飲料店使用的鮮奶均為「業務用奶」，但民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、郭昱晴、伍麗華今揭露實際成分除水與生乳外，仍有...

總統府共諜滲透案起訴 民進黨4名前黨工遭求處重刑

•總統府被共諜滲透案，台北地檢署羈押4名民進黨前黨員黃取榮等人，今天依國家機密保護法「洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區」等罪嫌起訴4人，具體求刑5年至9年以上徒刑，認定黃取榮、邱世元分別收受大陸地區情工人員工作報酬新台幣607萬7500元、221萬6924元。黃取榮涉犯發展組織罪嫌部分，今天也一併由台灣高等檢察署依發展組織罪嫌起訴，今早4人均移審台北地方法院。

影／美國商會公布2025白皮書 籲打造韌性台灣

台灣美國商會今天上午發表「2025台灣白皮書」，呼籲打造韌性台灣，商會表示，2024年白皮書中所列97項議題中，有9項已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。