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曝手搖鮮奶茶「非鮮奶」 綠委：業務用乳是鮮奶詐騙

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱開記者會，找來農業部畜牧司、財團法人中央畜產會、經濟部標檢局、衛福部食藥署與會。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委鍾佳濱開記者會，找來農業部畜牧司、財團法人中央畜產會、經濟部標檢局、衛福部食藥署與會。記者張曼蘋／攝影

許多咖啡廳、飲料店使用的鮮奶均為「業務用奶」，但民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、郭昱晴、伍麗華今揭露實際成分除水與生乳外，仍有奶粉、奶油、鮮奶油等成分，「鮮奶詐騙」恐致消費者無法識別差異。衛福部食藥署說，若違反食品安全衛生管理法最高可處400萬。

鍾佳濱說明，針對源頭，畜產會核發的鮮乳標章，為避免消費者混淆，應嚴格執行稽查，明定僅取得「鮮乳標章」或農產品生產及驗證管理法之「驗證標章」者，才能得標示為鮮乳；針對手搖飲等零售通路，食藥署應請各地方政府加強稽核，廠商以進口液態乳調製飲品，不可再稱「鮮奶茶」。

伍麗華指出，台灣人熱愛手搖飲，即便市面上奶茶、鮮奶茶價差達十元，許多民眾仍然願意為了健康買單，沒想到理應加鮮奶的鮮奶茶，竟會有混雜奶粉、奶油的情況，政府應遏止鮮奶詐騙。

郭昱晴表示，「還原乳」與「再製乳」是否可能流入國中小校園，若因成本考量，選用到「業務專用乳」或還原乳，這些產品標示不清，加上學校多半無法逐一檢驗成分，導致學童攝取的乳品來源極不透明，對發育中的兒童可能造成營養不均風險。

賴惠員說明，其選區涵蓋台南知名產乳區「柳營」，「和柳營鮮乳相比，澳洲進口牛乳反而更貴」，不論是消費者或本土酪農都希望透過政府的明確規章保障權益。

乳業協會秘書長方清泉表示，消費者很難主動去購買「冰磚還原奶」，但卻在知名連鎖咖啡店、便利商店，甚至各大飯店通路都喝得到，進口液態乳加進口冰磚乳還原四倍和國產生乳量的占比從2008年到2024年從2%不到，上升至超過35%。

高大牧場董事長陳東杰代表本土酪農發聲，表示台灣的酪農這幾年走的很辛苦，雖然台灣鮮奶的品質不論是乳蛋白、乳脂肪都能做到比日本優秀，可惜市面上充斥偽鮮奶。

食藥署指出，廠商必須完整揭露名稱，有添加其他原料都必須如實表示，否則依照「食品安全衛生管理法」若未標示可處3萬到300萬元；若是有誇張造成誤解，則處4萬到400萬元，明年7月1日起全面實施必須有鮮乳標章才能標示鮮乳，否則只能以乳飲品、還原乳、調味乳，甚至「牛奶風味」等名稱標示。農業部畜牧司和畜產會也呼籲消費者要認明標章。

民進黨立委鍾佳濱開記者會批，不少知名食品大廠推出業務專用「牛乳」，然而實際成分除了水與生乳以外，仍有其他成分奶粉、奶油、鮮奶油等。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委鍾佳濱開記者會批，不少知名食品大廠推出業務專用「牛乳」，然而實際成分除了水與生乳以外，仍有其他成分奶粉、奶油、鮮奶油等。記者張曼蘋／攝影

鮮奶 消費者 奶茶

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