鄭光遠任台鐵董座 工會籲調高夜間與危險津貼
台鐵董事長將由現任高鐵董事長鄭光遠接任，台鐵產業工會今天說，台鐵歷經許多變革，員工待遇仍停滯，這是新董座上任應改善的首件事，呼籲提高夜間津貼與危險津貼。
媒體報導，行政院人士證實，前文化部長史哲內定將出任高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠則轉任台鐵董事長。
對此，台鐵產業工會今天指出，任何董事長都必須要有向上管理的能力，而鄭光遠的挑戰是，台鐵是國營公司，由交通部完全持股，比起民營的高鐵少很多彈性，台鐵高層以及新任董事長都應給予彼此空間。
台鐵產業工會也說，台鐵百年老店在歷經許多變革至今，員工待遇依然停滯許多，造成員工士氣低迷，是鄭光遠上任要改善的第一件事，因為工作型態跟高鐵還是有所區別。
台鐵產業工會表示，台鐵絕大多數的員工都會輪班跨夜工作，以及從事更廣泛的危險性工作，「有別於高鐵」，呼籲鄭光遠應提高台鐵員工的夜間津貼與危險津貼。
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