展現掃毒決心 行政院長卓榮泰向緝毒人員鞠躬致意

行政院長卓榮泰、法務部長鄭明謙、行政院次長林明昕、財政部長莊翠雲、調查局長陳白立等人上午出席114年第12波安居緝毒專案記者會，肯定台灣高等檢察署依行政院「新世代反毒策略行動綱領」，整合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，全力推動緝毒工作、展現緝毒決心。卓院長現場深深一鞠躬向緝毒人員表達謝意，感謝緝毒人員查獲毒品，沒有讓其流入市面，危害國人健康，也表達政府對掃毒的決心。

其中機車排氣管藏毒案，桃園查緝隊接獲情資，有不法集團欲利用進口機車排氣管空間夾藏毒品入境，隨即會同新竹、台中查緝隊、北部分署第八岸巡隊、中部分署第三岸巡隊、新竹市政府警察局第二分局、關務署台中關、警政署台中港務警察總隊及保三總隊等單位共組成專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦；案經專案小組長期蒐證並透過大數據分析比對，掌握該集團於114年2月17日利用機車排氣管內空間夾藏毒品試圖閣關入境，專案小組即實施查緝行動，成功破獲該件排氣管夾藏毒品案，本案共查獲第三級毒品愷他命，總計157公斤，有效阻絕毒品流入市面危害國人健康。