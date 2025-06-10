展現掃毒決心 行政院長卓榮泰向緝毒人員鞠躬致意
行政院長卓榮泰、法務部長鄭明謙、行政院次長林明昕、財政部長莊翠雲、調查局長陳白立等人上午出席114年第12波安居緝毒專案記者會，肯定台灣高等檢察署依行政院「新世代反毒策略行動綱領」，整合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，全力推動緝毒工作、展現緝毒決心。卓院長現場深深一鞠躬向緝毒人員表達謝意，感謝緝毒人員查獲毒品，沒有讓其流入市面，危害國人健康，也表達政府對掃毒的決心。
其中機車排氣管藏毒案，桃園查緝隊接獲情資，有不法集團欲利用進口機車排氣管空間夾藏毒品入境，隨即會同新竹、台中查緝隊、北部分署第八岸巡隊、中部分署第三岸巡隊、新竹市政府警察局第二分局、關務署台中關、警政署台中港務警察總隊及保三總隊等單位共組成專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦；案經專案小組長期蒐證並透過大數據分析比對，掌握該集團於114年2月17日利用機車排氣管內空間夾藏毒品試圖閣關入境，專案小組即實施查緝行動，成功破獲該件排氣管夾藏毒品案，本案共查獲第三級毒品愷他命，總計157公斤，有效阻絕毒品流入市面危害國人健康。
漁船茶葉包藏毒案，臺中查緝隊經大數據清查漁船及船員資料，與現有情資交叉比對，掌握滿船有從事走私毒品之嫌疑，114年3月28日專案小組協請海巡署北機隊新竹艦於東沙島海域發現滿船，經登檢發現船上無漁貨，卻放著裝有茶葉包之麻布袋共52 袋；經將滿船押返新竹漁港後，專案小組打開茶葉包，並利用拉曼光譜儀初篩，確認分別裝有第二級毒品安非他命22.5公斤及第三級毒品愷他命1,625.8公斤，總計近1.7公噸。全案將臺籍船長及 2名印尼籍船員依違反「毒品危害防制條例」移送地檢署偵辦，後續經專案小組持續追查溯源，羈押幕後金主及接運人員3名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言