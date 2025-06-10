即時短評／政委史哲比高鐵董事長史哲 更能協助高鐵

高鐵董事長將有異動，上任未滿半年的現任董事長鄭光遠將接任台鐵公司董事長，行政院政務委員史哲將接任高鐵董事長，眾聲嘩然。引發嘩然的少部分原因是有雄厚交通專業的鄭光遠願屈就台鐵董事長，協助台鐵解除積弊的風骨，主要原因則是沒有任何交通、工程及財務專業背景的史哲去接任高鐵董事長，憑什麼?

根據本報報導，「知情人士」說政府會決定讓史哲到高鐵公司服務，主要是側重史哲在地方政府的經驗與行銷能力，能在高鐵南延、北延時協助溝通，以及強化高鐵行銷的技能。

翻開高鐵歷任董事長名單，殷琪、歐晉德、范志強、劉維琪、江耀宗到鄭光遠，多具有土建、機電及軌道運輸專業，范志強、劉維琪雖不是上述專長，但都具有財管專長及協助企業財務重整成功實績。范志強曾協助虧損連連的復興航空財務重整成功後重新上櫃，還曾是期交所董事長；劉維琪接任高鐵董事長前就已擔任高鐵獨立董事長達5年，接任董事長期間是高鐵財務最困難的時候，被媒體形容是「跳火山」，范、劉都在完成階段性任務後卸職，但對高鐵財政健全「上軌道」的貢獻無可質疑。

不因人廢言、廢事，姑且不論史哲的濃厚「文化人」背景是否足以擔任高鐵董事長職務，專論所謂「知情人士」稱史哲能在高鐵北延、南延時，以其在地方、中央任職協調經驗的專長，協助溝通。

所謂的高鐵北延案，目前在交通部列管的名稱是「北宜鐵路提速工程計畫(含高鐵延伸宜蘭)」，二階環評仍未獲環境部環評大會通過，環團反對的聲浪很大，雖然站址已經選定，交通部雖在今年3月在地方召開說明會，但因計劃不夠具體，地方仍疑點重重；高鐵南延屏東案則在去年底才由行政院長卓榮泰宣布採「高雄案」，至今仍未選定施工路廊。

直白的說，高鐵北延、南延案，在未來可見的幾年內，應該都還在「紙上談兵」階段，而「政務委員史哲」能夠調動交通部、環境部及地方政府進行跨部會層級協調，應該比「高鐵董事長史哲」更能在這個階段發揮更多溝通、協調的長才，史哲此時調往高鐵任董事長反而浪費了他的長才，卻能坐領每月39萬餘薪水，也難怪會引發眾聲譁然了。