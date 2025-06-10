影／包裝標示不清 鍾佳濱：手搖飲可能喝到非「鮮乳」

立委鍾佳濱上午舉行記者會「企業詐騙？乳廠專供業務專用，手搖飲喝到的非「牛乳」！」，揭露不少知名食品大廠推出業務專用「牛乳」，然而實際成分除了水與生乳以外，仍有其他成分奶粉、奶油、鮮奶油等，但因業務用包裝通常與一般零售通路包裝無明顯差別，導致消費者於手搖飲店面消費時無法清楚識別其與「鮮乳」之差異。

鍾佳濱表示，一般家庭到零售通路購買乳製品時，很習慣以為紅色的是鮮乳、藍色的是脫脂鮮乳、其他顏色則是調味乳。但有些產品以紅色包裝，標示「職人鮮奶」、「成分無調整」、「酪農職人」但卻沒有看到鮮乳標章；他質疑有魚目混珠之嫌。