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高鐵董座鄭光遠降薪赴台鐵超低調 秘書要離職露端倪

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵董座新人選，傳將由高鐵董事長鄭光遠7月上陣。聯合報系資料照
台鐵董座新人選，傳將由高鐵董事長鄭光遠7月上陣。聯合報系資料照

懸缺近3個月的台鐵董事長，行政院拍板將由台灣高鐵現任董事長鄭光遠接任。高鐵董事王明德透露，鄭光遠對於接任新職相當低調，不過鄭的秘書昨在新聞曝光前突然跟他說「要離職」。身為朋友非常樂見他能到台鐵發揮所長，畢竟鄭光遠非常專業，也希望他能繼續為國家貢獻。

目前是高鐵董事的王明德，和鄭光遠在學生時期就已相識，兩人都是麻省理工學院的校友。對於鄭在交通領域的專業，王明德非常認同與讚許，這次鄭要到民營化的台鐵接任董事長，王也覺得非常適合，只希望他不要因公忘記照顧身體。

王明德說，因為自己有擔任高鐵內部永續發展暨提名委員會召集人，相關會議召開時，需要透過鄭光遠的秘書進行政庶務協調，但昨天他的秘書突然跟他說要離職了，他也沒想這麼多，後來傍晚新聞出來，才知道原來是鄭光遠要去台鐵。

外界認為鄭光遠從高鐵董事長轉任台鐵董事長，不僅降薪，月薪還少了2/3，為何還會願意接下？據悉，今年71歲的他是為了交出生涯代表作，才做出這個決定。

王明德也說，到這個年紀了，其實薪水不是重點，重點還是希望能為國家多做一點事。

高鐵 離職 台鐵

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